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Haberler Haberler 19 Temmuz gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları!

19 Temmuz gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları!

Küresel piyasalardaki hareketlilik ve iç piyasadaki talep doğrultusunda yön arayan altın fiyatlarında haftanın son günü heyecanı yaşanıyor. Yatırımcılar ve birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, pazar gününün ilk saatlerinden itibaren "19 Temmuz gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın bugün kaç TL oldu?", "Canlı ve güncel altın fiyatları" başlıklarını arama motorlarında yoğun şekilde sorguluyor. İşte serbest piyasa ve kuyumculardaki en güncel verilerle 19 Temmuz 2026 Pazar gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve yarım gram altın fiyatları canlı takip ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026 07:01
19 Temmuz gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları!

CANLI ALTIN FİYATLARI | Piyasalardaki küresel gelişmeler ve enflasyon verilerinin ardından hareketli günler geçiren güvenli liman altın, haftanın son gününde de yatırımcıların bir numaralı odağı olmaya devam ediyor. Haftalık kapanışın ardından pazar gününü değerlendirmek veya yeni haftaya hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar, fiziki kuyumcu ve serbest piyasa verilerini yakından takip ediyor. Arama motorlarında sabahın ilk ışıklarından itibaren "Bugün gram altın ne kadar?", "19 Temmuz çeyrek altın kaç TL?", "Canlı altın fiyatları tablosu" ve "24 ayar altın gramı bugün ne kadar oldu?" sorguları en çok arananlar listesinde zirveye yerleşti. İşte 19 Temmuz 2026 Pazar günü serbest piyasa ve kuyumculardan alınan verilere göre canlı altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.090,09

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.090,91

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 19 TEMMUZ 2026

◼ABD Doları: 47,05 (Alış) - 47,05 (Satış)

◼EURO: 54,04 (Alış) - 54,05 (Satış)

◼STERLİN: 63,63 (Alış) - 63,66 (Satış)

Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 19 TEMMUZ 2026

Gram Altın Alış: 6.090,09 ₺

Gram Altın Satış: 6.090,91 ₺

Çeyrek Altın Alış: 9.923,00 ₺

Çeyrek Altın Satış: 9.980,00

Yarım Altın Alış: 19.846,00 ₺

Yarım Altın Satış: 19.972,00

Tam Altın Alış: 38.981,59 ₺

Tam Altın Satış: 39.751,74

Ata Altın Alış: 40.199,77 ₺

Ata Altın Satış: 41.215,00 ₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.535,06 ₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.568,67

Gümüş Alış: 85,51 ₺

Gümüş Satış: 85,61 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 19 Temmuz Pazar günü saat 06.38 itibarıyla alınmıştır.

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