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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 19 Temmuz 2026 yayın akışı: Bu akşam TV'de hangi diziler var?

19 Temmuz 2026 yayın akışı: Bu akşam TV'de hangi diziler var?

Yaz ekranının en hareketli pazar günlerinden biri yaşanırken, televizyon kanalları bu akşam iddialı yapımlar, gişe rekortmeni filmler ve dev spor organizasyonlarıyla izleyicileri ekran başına çekmeye hazırlanıyor. Hafta sonunu evde televizyon keyfi yaparak tamamlamak isteyen izleyiciler, arama motorlarında "19 Temmuz 2026 Pazar yayın akışı listesi", "Bu akşam hangi diziler var?" ve "TV'de bugün neler var?" sorularına yanıt arıyor. TRT 1 ekranlarındaki tarihi Dünya Kupası finali heyecanının yanı sıra, ana akım kanalların akşam kuşağında sevilen yarışmalar ve sinema filmleri yer alıyor. İşte TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW ve TV8 19 Temmuz Pazar güncel yayın akışı ve televizyon rehberi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 10:18
19 Temmuz 2026 yayın akışı: Bu akşam TV'de hangi diziler var?

Yaz sezonunun sıcak pazar akşamında televizyon kanalları izleyicilerine zengin içerikler sunmaya devam ediyor. Kanalların yeni sezon hazırlıkları ve yaz dönemi programları sürerken, pazar gününü ev konforunda geçirmek isteyen milyonlarca vatandaş uzaktan kumandalarını hazırladı. 19 Temmuz 2026 Pazar akşam kuşağında ne izleyeceğine karar vermek isteyen televizyonseverler, arama motorlarında yoğun bir biçimde "Bugün hangi diziler var?", "19 Temmuz TV yayın akışında neler var?" ve "Bu akşam hangi kanal ne yayınlıyor?" başlıklarını sorguluyor. Bu akşam ekranlarda sadece diziler ve sinema filmleri değil, aynı zamanda milyonları ekrana kilitleyecek dev bir küresel spor finali de yer alıyor. İşte TRT 1, Kanal D, ATV, Star TV, Show TV ve TV8 başta olmak üzere, 19 Temmuz 2026 Pazar gününe ait en güncel, anlık ve son dakika televizyon yayın akışı listesi...

19 TEMMUZ PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07.00 Zembilli

09.00 Aile Saadeti

11.00 Var Mısın Yok Musun

13.30 Var Mısın Yok Musun

16.00 Altı Üstü İstanbul

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

19 TEMMUZ PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Daha 17

16.30 3 Kağıtçılar

18.30 Kanal D Haber

20.00 Daha 17

19 TEMMUZ PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

08.00 Gırgıriye'de Büyük Seçim

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Aşk Tutulması

15.15 Muhtemel Aşk

18.00 Dada Rota

18.35 Ana Haber

20.00 Üç Kağıtçı

21.45 Kolonya Cumhuriyeti

19 TEMMUZ PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İki Aile

08.30 Kupa Günlüğü

09.00 Benim Tatlı Yalanım

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.15 Güzel Köylü

15.45 Doğanın Kanunu

19.00 Star Haber

20.00 Tosun Paşa

22.00 Doğanın Kanunu

19 TEMMUZ PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.25 Hangimiz Sevmedik

09.00 Diriliş Ertuğrul

11.45 Enine Boyuna

13.00 Lingo Türkiye

14.15 Kod Adı Kırlangıç

15.40 Taşacak Bu Deniz

19.00 Ana Haber

20.00 Kupa Saati

22.00 İspanya-Arjantin

19 TEMMUZ PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Şanslı Pasaport

17.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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