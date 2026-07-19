Yaz sezonunun sıcak pazar akşamında televizyon kanalları izleyicilerine zengin içerikler sunmaya devam ediyor. Kanalların yeni sezon hazırlıkları ve yaz dönemi programları sürerken, pazar gününü ev konforunda geçirmek isteyen milyonlarca vatandaş uzaktan kumandalarını hazırladı. 19 Temmuz 2026 Pazar akşam kuşağında ne izleyeceğine karar vermek isteyen televizyonseverler, arama motorlarında yoğun bir biçimde "Bugün hangi diziler var?", "19 Temmuz TV yayın akışında neler var?" ve "Bu akşam hangi kanal ne yayınlıyor?" başlıklarını sorguluyor. Bu akşam ekranlarda sadece diziler ve sinema filmleri değil, aynı zamanda milyonları ekrana kilitleyecek dev bir küresel spor finali de yer alıyor. İşte TRT 1, Kanal D, ATV, Star TV, Show TV ve TV8 başta olmak üzere, 19 Temmuz 2026 Pazar gününe ait en güncel, anlık ve son dakika televizyon yayın akışı listesi...
19 TEMMUZ PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Zembilli
09.00 Aile Saadeti
11.00 Var Mısın Yok Musun
13.30 Var Mısın Yok Musun
16.00 Altı Üstü İstanbul
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
19 TEMMUZ PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Daha 17
16.30 3 Kağıtçılar
18.30 Kanal D Haber
20.00 Daha 17
19 TEMMUZ PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.00 Gırgıriye'de Büyük Seçim
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Aşk Tutulması
15.15 Muhtemel Aşk
18.00 Dada Rota
18.35 Ana Haber
20.00 Üç Kağıtçı
21.45 Kolonya Cumhuriyeti
19 TEMMUZ PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İki Aile
08.30 Kupa Günlüğü
09.00 Benim Tatlı Yalanım
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.15 Güzel Köylü
15.45 Doğanın Kanunu
19.00 Star Haber
20.00 Tosun Paşa
22.00 Doğanın Kanunu
19 TEMMUZ PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.25 Hangimiz Sevmedik
09.00 Diriliş Ertuğrul
11.45 Enine Boyuna
13.00 Lingo Türkiye
14.15 Kod Adı Kırlangıç
15.40 Taşacak Bu Deniz
19.00 Ana Haber
20.00 Kupa Saati
22.00 İspanya-Arjantin
19 TEMMUZ PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Şanslı Pasaport
17.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye