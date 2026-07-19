Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisinin Temmuz 2026 zam oranları resmiyet kazandı. Kamu çalışanları 15 Temmuz itibarıyla zamlı maaşlarını hesaplarında görürken, maaşların peşin ödenmesi ve katsayı artışının ay ortasında netleşmesi nedeniyle oluşan 14 günlük maaş farkı gündemin birinci maddesi haline geldi. 19 Temmuz 2026 Pazar günü itibarıyla dul, yetim ve malullük aylığı alanlar da dahil olmak üzere milyonlarca hak sahibi, arama motorlarında "14 günlük memur maaş farkı ne zaman yatacak?", "Temmuz 2026 4C memur emeklisi maaş farkı ödeme tarihleri açıklandı mı?" ve "Maaş farkı sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Temmuz 2026 maaş farkı ödemelerine dair en güncel ve yeni bilgiler...

14 GÜNLÜK MEMUR MAAŞ FARKI NEDİR, KİMLERE ÖDENİR?

Devlet memurları, yasa gereği her ayın 15'inde o ayın maaşını peşin olarak alırlar. Temmuz ayındaki maaş zammı 1 Temmuz itibarıyla geçerli sayıldığından, kamu görevlilerine 1 Temmuz - 14 Temmuz tarihleri arasında oluşan katsayı artışından kaynaklı farkın ayrıca ödenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda; tüm aktif devlet memurları, sözleşmeli personeller ve bütçe kanunlarına tabi çalışanlar 14 günlük maaş zam farkı almaya hak kazanırlar.

14 GÜNLÜK MEMUR MAAŞ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü (KBS) üzerinden kamu kurumlarının maaş mutemetlikleri zam farkı hesaplama işlemlerine başladı. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, 14 günlük maaş farkı ödemelerinin Temmuz ayının son haftası içerisinde yapılması bekleniyor. Buna göre ödemelerin 24 Temmuz ile 28 Temmuz 2026 tarihleri arasında, kurumların bordro işlemlerini tamamlama hızına göre parça parça hesaplara aktarılması öngörülüyor.

MEMUR EMEKLİSİ (4C) ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Memur emeklileri (4C kapsamında aylık alanlar), dul ve yetimleri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında aldıkları için, Temmuz ayı başında henüz zam oranları netleşmemişti. Bu nedenle memur emeklilerine Temmuz başında zamsız maaş ödendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde resmi takvimi açıklaması bekleniyor. 4C memur emeklilerinin Temmuz ayı zam farkı ödemelerinin de yine Temmuz ayının son haftasında (yaklaşık olarak 25-29 Temmuz tarihleri arasında) SGK tarafından emekli kimlik numaralarının son hanesine göre hesaplara yatırılması planlanıyor.

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