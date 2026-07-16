Milli Piyango Online üzerinden oynanan ve Türkiye'nin en çok kazandıran şans oyunlarından biri olan Süper Loto'da haftanın ikinci çekilişi için büyük heyecan yaşanıyor. 16 Temmuz 2026 Perşembe akşamı gerçekleştirilecek olan çekiliş öncesinde gözler, milyonlarca liralık dev ikramiyenin isabet edeceği şanslı sayılara çevrildi. Süper Loto'da 117,1 Milyon TL'yi aşan dev ikramiyeyi kazanma hayali kuran vatandaşlar, arama motorlarında "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "16 Temmuz Süper Loto kazandıran numaralar hangileri?", "Bugün Süper Loto saat kaçta çekilecek?" ve "Milli Piyango Online bilet sorgulama" sorgularını yoğun bir şekilde araştırıyor. İşte, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü Süper Loto çekiliş saati, bilet sorgulama ekranı ve şanslı numaralara dair tüm merak edilen güncel bilgiler...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ BUGÜN SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün düzenlenen Süper Loto çekilişi, bu akşam da noter huzurunda canlı olarak gerçekleştirilecek. Çekiliş saat 21:30'da başlayacak. Çekilişin hemen ardından, sistemde yer alan küre içerisindeki 60 numara arasından belirlenen şanslı 6 numara sisteme yüklenecek ve kazanan biletler ilan edilecek.

👉 MİLLİ PİYANGO ONLİNE SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

16 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI VE KAZANDIRAN NUMARALAR

6 26 30 33 38 46

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandıktan hemen sonra biletlerinizi iki farklı yöntemle sorgulayabilirsiniz:

Milli Piyango Online Sitesi / Mobil Uygulaması: Hesabınıza giriş yaparak "Profilim" sekmesi altından "Biletlerim" alanına girip biletinize ikramiye isabet edip etmediğini otomatik olarak kontrol edebilirsiniz.

Hızlı Bilet Sorgulama: Biletinizin üzerinde yer alan barkod numarasını sisteme girerek saniyeler içinde kazanç durumunuzu sorgulayabilirsiniz.

👉 MİLLİ PİYANGO ONLİNE SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ