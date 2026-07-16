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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 16 Temmuz gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları!

16 Temmuz gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları!

Altın fiyatlarında hareketli gün! 16 Temmuz 2026 Perşembe günü serbest piyasada gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarında son durum ne? Ons altındaki küresel gelişmelerin ardından iç piyasada ibre yön değiştirdi. Yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapanlar "Bugün gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Kapalıçarşı canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı ile güncel alış-satış tablosu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026 06:51
16 Temmuz gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları!

CANLI ALTIN FİYATLARI | Küresel piyasalardaki makroekonomik veriler ve merkez bankalarının faiz kararlarının ardından en güvenli liman olan altına talep devam ediyor. Haftanın dördüncü işlem gününde, 16 Temmuz 2026 Perşembe sabahı serbest piyasada ve Kapalıçarşı'da hareketlilik üst seviyeye ulaştı. Ons altının uluslararası piyasalarda 4.055 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışmasıyla beraber, iç piyasada da altın fiyatları anlık olarak güncelleniyor. Yatırımını bu değerli metalde değerlendirenler ile sarrafiye ürünlerdeki son durumu merak eden vatandaşlar arama motorlarında sıklıkla "Bugün gram altın ne kadar?", "16 Temmuz çeyrek altın fiyatı kaç TL?", "Kapalıçarşı canlı altın fiyatları" ve "22 ayar bilezik gramı ne kadar?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü sabah saatleri itibarıyla serbest piyasada güncel, anlık ve canlı altın fiyatları listesi...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.097,31

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.098,27

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 16 TEMMUZ 2026

◼ABD Doları: 47,03 (Alış) - 47,05 (Satış)

◼EURO: 54,02 (Alış) - 54,08 (Satış)

◼STERLİN: 63,73 (Alış) - 63,83 (Satış)

Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 16 TEMMUZ 2026

Gram Altın Alış: 6.097,31 ₺

Gram Altın Satış: 6.098,27 ₺

Çeyrek Altın Alış: 9.935,00 ₺

Çeyrek Altın Satış: 10.014,00

Yarım Altın Alış: 19.870,00 ₺

Yarım Altın Satış: 20.039,00

Tam Altın Alış: 39.323,98 ₺

Tam Altın Satış: 40.109,17

Ata Altın Alış: 40.552,86 ₺

Ata Altın Satış: 41.585,58 ₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.544,37 ₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.591,59

Gümüş Alış: 86,21 ₺

Gümüş Satış: 86,31 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 16 Temmuz Perşembe günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.

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