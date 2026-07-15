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Haberler Haberler Spor camiasından 15 Temmuz mesajları!

Spor camiasından 15 Temmuz mesajları!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla spor camiası resmi sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladılar. İşte o paylaşımlar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 09:06
Spor camiasından 15 Temmuz mesajları!

Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü sebebiyle resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptılar.

TFF'NİN PAYLAŞIMI

'15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde birlik ve beraberliğimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.'

BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize teşekkür ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.'

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde; Aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve öncülüğünde; devletimizin bağımsızlığına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, demokrasimize ve millî iradeye sahip çıkarak hain darbe girişimini eşsiz bir birlik, beraberlik ve kararlılıkla bertaraf etmiş, tüm dünyaya unutulmayacak bir demokrasi destanı yazmıştır. Bu kutlu mücadelede canı pahasına vatanına sahip çıkan milletimizin her bir ferdini, güvenlik güçlerimizi ve devletimizin tüm kurumlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Hain terör örgütü, 3 Temmuz 2011 tarihinde Türk futbolunu ve Fenerbahçemizi hedef alan kumpasta olduğu gibi, 15 Temmuz'da da devletimizi, milletimizi ve millî iradeyi hedef almış; ancak aziz milletimizin dirayeti ve devletimizin kararlı duruşu karşısında emellerine ulaşamamıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, demokrasimize ve millî iradeye sahip çıkmaya; FETÖ ve benzeri tüm hain yapılanmalara karşı aynı inanç ve kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde; vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

'Ülkemizin bütünlüğünü bölmeye yönelik hain darbe girişiminin 10. yılında şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.'

TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI

'15 Temmuz hain darbe girişimini canı pahasına engelleyen tüm kahramanlarımızı Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz'

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