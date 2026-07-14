CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Süper Loto sonuçları açıklandı! 14 Temmuz Süper Loto sorgulama

Süper Loto sonuçları açıklandı! 14 Temmuz Süper Loto sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında düzenlenen Süper Loto'da haftanın en çok beklenen çekiliş günü geldi çattı! 14 Temmuz 2026 Salı akşamı noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle, milyonlarca liralık dev ikramiyeyi kazandıran şanslı numaralar belirlendi. Peki, Süper Loto 14 Temmuz sonuçlarına göre kazanan numaralar hangileri oldu? Büyük ikramiye kime çıktı? İşte MPİ 14 Temmuz 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları, bilet sorgulama ekranı ve şanslı sayılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 21:37
Süper Loto sonuçları açıklandı! 14 Temmuz Süper Loto sorgulama

Şans oyunu tutkunlarının her hafta heyecanla beklediği ve hayallerini süsleyen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) iş birliğiyle canlı yayında, noter huzurunda düzenlenen 14 Temmuz 2026 Salı çekilişinde şanslı numaralar küreden çekilerek tek tek belirlendi. Büyük ikramiye tutarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte bilet alan binlerce vatandaş, çekiliş saatinin hemen ardından arama motoru Google üzerinde "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "14 Temmuz Süper Loto kazandıran numaralar", "Süper Loto bilet sorgulama ekranı" ve "Milli Piyango Online 14 Temmuz sonuçları" sorgularını hızlı bir şekilde trend listelerinin zirvesine taşıdı. İşte, bu akşamın şanslı sayılarını barındıran 14 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçları, büyük ikramiye kazandıran numaralar listesi ve bilet sorgulama adımları...

Süper Loto 14 Temmuz çekiliş sonuçları için tıkla!

SÜPER LOTO 14 TEMMUZ 2026 KAZANDIRAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango TV YouTube kanalı ve millipiyangoonline.com adresi üzerinden saat 21.30'da başlayan canlı çekilişle belirlenen şanslı sayılar şu şekildedir: 7-8-13-27-37-55

👉 KAZANDIRAN NUMARALAR:

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI (14 TEMMUZ 2026 SALI)

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından, elinizdeki fiziksel biletleri kontrol etmek veya online platformlardan oynadığınız kolonları sorgulamak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Sisteme bilet numaranızı girerek ne kadar ikramiye kazandığınızı kolayca öğrenebilirsiniz:

👉 MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, KURALLARI NELERDİR?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının doğru tahmin edilmesine dayalı bir şans oyunudur. Oynanan her kolon için 2, 3, 4, 5 ve 6 numaranın doğru bilinmesi halinde farklı miktarlarda ikramiyeler kazanılır. Büyük ikramiyeyi kazanmak için ise kolon içerisindeki 6 numaranın da çekilişte çıkan sayılarla birebir eşleşmesi gerekmektedir. Katılımcılar kolonları kendileri doldurabildikleri gibi, "Sen Seç" sistemiyle terminale rastgele de seçtirebilirler. 18 yaşından büyük herkes hem fiziki bayilerden hem de dijital kanallardan Süper Loto oynayabilmektedir.

ASpor CANLI YAYIN

Trossard Beşiktaş için İstanbul'da!
F.Bahçe'den transferde bir bomba daha! Greenwood'un ardından geliyor
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Ahbap soruşturmasında 19 milyar TL’yi aşan para trafiği! 60 milyon dolar ve 100 tapu mercek altında
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Oulai İtalyan devine gidiyor!
Beşiktaş'tan tatsız prova!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oulai İtalyan devine gidiyor! Oulai İtalyan devine gidiyor! 20:21
Fırtına'dan Jonathan David bombası! Fırtına'dan Jonathan David bombası! 20:09
Milliler Sırbistan'a mağlup oldu Milliler Sırbistan'a mağlup oldu 19:32
Kayserispor’a transfer yasağı! Kayserispor’a transfer yasağı! 19:21
G.Saray Çağdaş Faktoring'de Sude için flaş karar! G.Saray Çağdaş Faktoring'de Sude için flaş karar! 19:14
LASK Linz-F.Bahçe | CANLI İZLE LASK Linz-F.Bahçe | CANLI İZLE 17:56
Daha Eski
Trossard Beşiktaş için İstanbul'da! Trossard Beşiktaş için İstanbul'da! 17:41
Beşiktaş'tan tatsız prova! Beşiktaş'tan tatsız prova! 17:36
Beşiktaş ve G.Saray arasında transfer savaşı! Beşiktaş ve G.Saray arasında transfer savaşı! 16:26
İşte hentbolda Türk takımlarının rakipleri İşte hentbolda Türk takımlarının rakipleri 16:24
Konyaspor'a sambacı stoper Konyaspor'a sambacı stoper 16:17
Fenerbahçe, Ignas Sargiunas'ı açıkladı! Fenerbahçe, Ignas Sargiunas'ı açıkladı! 15:56