Şans oyunu tutkunlarının her hafta heyecanla beklediği ve hayallerini süsleyen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) iş birliğiyle canlı yayında, noter huzurunda düzenlenen 14 Temmuz 2026 Salı çekilişinde şanslı numaralar küreden çekilerek tek tek belirlendi. Büyük ikramiye tutarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte bilet alan binlerce vatandaş, çekiliş saatinin hemen ardından arama motoru Google üzerinde "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "14 Temmuz Süper Loto kazandıran numaralar", "Süper Loto bilet sorgulama ekranı" ve "Milli Piyango Online 14 Temmuz sonuçları" sorgularını hızlı bir şekilde trend listelerinin zirvesine taşıdı. İşte, bu akşamın şanslı sayılarını barındıran 14 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçları, büyük ikramiye kazandıran numaralar listesi ve bilet sorgulama adımları...

Süper Loto 14 Temmuz çekiliş sonuçları için tıkla!

SÜPER LOTO 14 TEMMUZ 2026 KAZANDIRAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango TV YouTube kanalı ve millipiyangoonline.com adresi üzerinden saat 21.30'da başlayan canlı çekilişle belirlenen şanslı sayılar şu şekildedir: 7-8-13-27-37-55

👉 KAZANDIRAN NUMARALAR:

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI (14 TEMMUZ 2026 SALI)

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından, elinizdeki fiziksel biletleri kontrol etmek veya online platformlardan oynadığınız kolonları sorgulamak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Sisteme bilet numaranızı girerek ne kadar ikramiye kazandığınızı kolayca öğrenebilirsiniz:

👉 MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, KURALLARI NELERDİR?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının doğru tahmin edilmesine dayalı bir şans oyunudur. Oynanan her kolon için 2, 3, 4, 5 ve 6 numaranın doğru bilinmesi halinde farklı miktarlarda ikramiyeler kazanılır. Büyük ikramiyeyi kazanmak için ise kolon içerisindeki 6 numaranın da çekilişte çıkan sayılarla birebir eşleşmesi gerekmektedir. Katılımcılar kolonları kendileri doldurabildikleri gibi, "Sen Seç" sistemiyle terminale rastgele de seçtirebilirler. 18 yaşından büyük herkes hem fiziki bayilerden hem de dijital kanallardan Süper Loto oynayabilmektedir.