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Haberler Haberler Gram altın ne kadar? 14 Temmuz canlı altın fiyatları | Kapalıçarşı alış-satış

Gram altın ne kadar? 14 Temmuz canlı altın fiyatları | Kapalıçarşı alış-satış

Altın fiyatlarında hareketli günler hız kesmeden devam ediyor! ABD'den gelecek kritik enflasyon verileri öncesinde yön arayışını sürdüren gram altın ve çeyrek altın, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle serbest piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki makas aralığını merak eden vatandaşlar arama motorlarına akın etti. Peki, bugün gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 14 Temmuz 2026 canlı ve anlık altın fiyatları ile Kapalıçarşı güncel altın alış-satış tablosu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 06:56
Gram altın ne kadar? 14 Temmuz canlı altın fiyatları | Kapalıçarşı alış-satış

CANLI ALTIN FİYATLARI | Yatırımcıların güvenli limanı olarak bilinen altın fiyatlarında hareketlilik haftanın ikinci gününde de tüm hızıyla sürüyor. Küresel piyasalarda Orta Doğu'da yaşanan sıcak gelişmeler, faiz baskısı ve özellikle bugün (14 Temmuz) açıklanacak olan kritik ABD haziran ayı enflasyon verileri (TÜFE) öncesi altın fiyatları yatay ve hafif satıcılı bir seyir izliyor. Haftaya dalgalı bir başlangıç yapan altın, Kapalıçarşı ve serbest piyasada yeni güne de kritik seviyelerin eşiğinde başladı. Altın birikimi olanlar, çeyrek altın borcu bulunanlar ya da düğün hazırlığı yapan vatandaşlar Google arama motorunda "Gram altın ne kadar?", "14 Temmuz canlı altın fiyatları", "Bugün çeyrek altın kaç TL?" ve "Kapalıçarşı altın alış satış fiyatı" sorgularını internet trendlerinde en üst sıraya yerleştirdi. Peki, küresel piyasalardaki bu gerilimli bekleyiş yurtiçi altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte ekonomi takipçileri için hazırladığımız 14 Temmuz 2026 Salı Kapalıçarşı ve serbest piyasa canlı altın fiyatları anlık takip ekranı...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.067,64

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.068,61

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 14 TEMMUZ 2026

◼ABD Doları: 47,03 (Alış) - 47,04 (Satış)

◼EURO: 53,56 (Alış) - 53,57 (Satış)

◼STERLİN: 62,80 (Alış) - 62,82 (Satış)

Kapalıçarşı canlı altın fiyatları 14 Temmuz

ALTIN FİYATLARINDA 14 TEMMUZ KRİTİK VİRAJI: UZMANLAR NE DİYOR?

Altın analistleri, bugün TSİ 15:30'da açıklanacak olan ABD haziran ayı enflasyon verisinin (TÜFE) altın piyasasında kartların yeniden dağıtılmasına yol açabileceğini belirtiyor. Enflasyonun beklentilerin altında gelmesi durumunda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine dair beklentiler kuvvetlenebilir ve bu durum ons altına hızlı bir ralli getirebilir. Aksi bir senaryoda ise yüksek reel getiri baskısıyla altındaki zayıf ve baskılanan seyrin bir süre daha devam edebileceği vurgulanıyor. Yatırımcıların alım fırsatlarını değerlendirmek için Kapalıçarşı'daki fiziki piyasa fiyatları ile banka makas aralıklarını yakından analiz etmesi öneriliyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 14 TEMMUZ 2026

Gram Altın Alış: 6.067,64 ₺

Gram Altın Satış: 6.068,61 ₺

Çeyrek Altın Alış: 9.887,00 ₺

Çeyrek Altın Satış: 9.989,00

Yarım Altın Alış: 19.760,00 ₺

Yarım Altın Satış: 19.945,00

Tam Altın Alış: 39.107,70 ₺

Tam Altın Satış: 39.880,23

Ata Altın Alış: 40.329,81 ₺

Ata Altın Satış: 41.348,21 ₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.509,74 ₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.704,77

Gümüş Alış: 87,04 ₺

Gümüş Satış: 87,15

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 14 Temmuz Salı günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.

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