CANLI ALTIN FİYATLARI | Yatırımcıların güvenli limanı olarak bilinen altın fiyatlarında hareketlilik haftanın ikinci gününde de tüm hızıyla sürüyor. Küresel piyasalarda Orta Doğu'da yaşanan sıcak gelişmeler, faiz baskısı ve özellikle bugün (14 Temmuz) açıklanacak olan kritik ABD haziran ayı enflasyon verileri (TÜFE) öncesi altın fiyatları yatay ve hafif satıcılı bir seyir izliyor. Haftaya dalgalı bir başlangıç yapan altın, Kapalıçarşı ve serbest piyasada yeni güne de kritik seviyelerin eşiğinde başladı. Altın birikimi olanlar, çeyrek altın borcu bulunanlar ya da düğün hazırlığı yapan vatandaşlar Google arama motorunda "Gram altın ne kadar?", "14 Temmuz canlı altın fiyatları", "Bugün çeyrek altın kaç TL?" ve "Kapalıçarşı altın alış satış fiyatı" sorgularını internet trendlerinde en üst sıraya yerleştirdi. Peki, küresel piyasalardaki bu gerilimli bekleyiş yurtiçi altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte ekonomi takipçileri için hazırladığımız 14 Temmuz 2026 Salı Kapalıçarşı ve serbest piyasa canlı altın fiyatları anlık takip ekranı...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.067,64 ₺ GRAM ALTIN SATIŞ: 6.068,61 ₺

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 14 TEMMUZ 2026

◼ABD Doları: 47,03 (Alış) - 47,04 (Satış)

◼EURO: 53,56 (Alış) - 53,57 (Satış)

◼STERLİN: 62,80 (Alış) - 62,82 (Satış)

ALTIN FİYATLARINDA 14 TEMMUZ KRİTİK VİRAJI: UZMANLAR NE DİYOR?

Altın analistleri, bugün TSİ 15:30'da açıklanacak olan ABD haziran ayı enflasyon verisinin (TÜFE) altın piyasasında kartların yeniden dağıtılmasına yol açabileceğini belirtiyor. Enflasyonun beklentilerin altında gelmesi durumunda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine dair beklentiler kuvvetlenebilir ve bu durum ons altına hızlı bir ralli getirebilir. Aksi bir senaryoda ise yüksek reel getiri baskısıyla altındaki zayıf ve baskılanan seyrin bir süre daha devam edebileceği vurgulanıyor. Yatırımcıların alım fırsatlarını değerlendirmek için Kapalıçarşı'daki fiziki piyasa fiyatları ile banka makas aralıklarını yakından analiz etmesi öneriliyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 14 TEMMUZ 2026

▶ Gram Altın Alış: 6.067,64 ₺

▶Gram Altın Satış: 6.068,61 ₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.887,00 ₺

▶Çeyrek Altın Satış: 9.989,00 ₺

▶Yarım Altın Alış: 19.760,00 ₺

▶Yarım Altın Satış: 19.945,00 ₺

▶Tam Altın Alış: 39.107,70 ₺

▶Tam Altın Satış: 39.880,23 ₺

▶Ata Altın Alış: 40.329,81 ₺

▶Ata Altın Satış: 41.348,21 ₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.509,74 ₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.704,77 ₺

▶Gümüş Alış: 87,04 ₺

▶Gümüş Satış: 87,15 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 14 Temmuz Salı günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.