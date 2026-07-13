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Haberler Haberler Gram altın ne kadar? 13 Temmuz canlı altın fiyatları | Kapalıçarşı alış-satış

Gram altın ne kadar? 13 Temmuz canlı altın fiyatları | Kapalıçarşı alış-satış

Haftanın son seansında altın piyasasında sakin bir kapanış gerçekleşmişti. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6 milyon 185 bin liradan tamamladı. Yeni haftanın ilk gününde değerli metalin son verileri ve işlem hacmi detayları, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki bugün gram altın ne kadar? Altın fiyatları hafta sonu ne durumda? İşte 13 Temmuz Pazartesi Kapalıçarşı ve serbest piyasada son durum!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2026 06:58
Gram altın ne kadar? 13 Temmuz canlı altın fiyatları | Kapalıçarşı alış-satış

CANLI ALTIN FİYATLARI | Yatırımcıların yakından takip ettiği Kıymetli Madenler Piyasası'nda haftanın son işlem günü, dengeli bir arz-talep grafiğine sahne oldu. Hafta içi 6 milyon 202 bin liraya kadar tırmanan standart altın, cuma seansında küresel ons fiyatlarındaki hafif geri çekilmenin ve hafta sonu riskini almak istemeyen kurumsal yatırımcıların satışlarının etkisiyle geriledi. Haftayı yüzde 0,3'lük sınırlı bir kayıpla kapatan kıymetli maden, toptan piyasada yeni haftaya hazırlık bandını belirlemiş oldu. Peki yeni haftanın başlangıcı nasıl oldu? İşte 13 Temmuz Pazartesi canlı altın fiyatları!

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.134,16

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.135,13

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 13 TEMMUZ 2026

◼ABD Doları: 46,99 (Alış) - 47,01 (Satış)

◼EURO: 53,59 (Alış) - 53,68 (Satış)

◼STERLİN: 62,37 (Alış) - 62,69 (Satış)

Kapalıçarşı canlı altın fiyatları 11 Temmuz

Altının ons fiyatı 4 bin 103 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda haftanın kapanışı itibarıyla 4 bin 103 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6 milyon 185 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,25, bileşik getirisi yüzde 40,72 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,7756, satışta 46,9630 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,7527, satışta 46,9400 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1430, sterlin/dolar paritesi 1,3420 ve dolar/yen paritesi 161,5 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 azalışla 75,7 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 13 TEMMUZ 2026

Gram Altın Alış: 6.134,16 ₺

Gram Altın Satış: 6.135,13 ₺

Çeyrek Altın Alış: 9.937,00 ₺

Çeyrek Altın Satış: 10.070,00

Yarım Altın Alış: 19.874,00 ₺

Yarım Altın Satış: 20.121,00

Tam Altın Alış: 39.620,00 ₺

Tam Altın Satış: 40.052,00

Ata Altın Alış: 40.638,00 ₺

Ata Altın Satış: 41.097,00 ₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.542,27 ₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.755,93

Gümüş Alış: 87,74 ₺

Gümüş Satış: 87,83

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 13 Temmuz Pazartesi günü saat 06.58 itibarıyla alınmıştır.

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