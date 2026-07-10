CANLI ALTIN FİYATLARI | Kurumsal fonların kâr realizasyonuyla önceki gün yüzde 2,2 değer kaybederek 6 milyon 140 bin 200 liraya kadar gerileyen standart altın, perşembe seansında kayıplarını telafi etti. Sabah saatlerinde yatay ve temkinli bir bantta ilerleyen piyasa, ons altındaki toparlanma eğiliminin iç piyasaya yansımasıyla alıcılı bir seyre büründü. Günün en yüksek seviyesinden yapılan kapanışla birlikte standart altının kilogramı yeniden güven tazeledi. Sadece altın piyasasındaki işlem hacminin 6,5 milyar lirayı aşması ise piyasadaki likidite iştahının ne denli yüksek olduğunu bir kez daha kanıtladı. Peki yükseliş haftanın son işlem gününde devam edecek mi? İşte piyasalarda son durum!

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.232,84 ₺ GRAM ALTIN SATIŞ: 6.233,76 ₺

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 10 TEMMUZ 2026

◼ABD Doları: 46,95 (Alış) - 46,98 (Satış)

◼EURO: 53,81 (Alış) - 53,87 (Satış)

◼STERLİN: 63,15 (Alış) - 63,25 (Satış)

Altının ons fiyatı 4 bin 130 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda haftanın dördüncü gününün kapanışı itivarıyla 4 bin 130 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 6 milyon 202 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,33, bileşik getirisi yüzde 40,81 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,7527, satışta 46,9400 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,7366, satışta 46,9239 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda kapanış itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1430, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 162,4 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3 azalışla 76,7 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 10 TEMMUZ 2026

▶ Gram Altın Alış: 6.232,84 ₺

▶Gram Altın Satış: 6.233,76 ₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.155,00 ₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.246,00 ₺

▶Yarım Altın Alış: 20.309,00 ₺

▶Yarım Altın Satış: 20.474,00 ₺

▶Tam Altın Alış: 39.838,04 ₺

▶Tam Altın Satış: 40.624,37 ₺

▶Ata Altın Alış: 41.082,97 ₺

▶Ata Altın Satış: 42.119,75 ₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.673,94 ₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.711,01 ₺

▶Gümüş Alış: 91,17 ₺

▶Gümüş Satış: 91,26 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 10 Temmuz Cuma günü saat 06.17 itibarıyla alınmıştır.