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Haberler Haberler Gram altın ne kadar? 9 Temmuz canlı altın fiyatları | Kapalıçarşı alış-satış

Gram altın ne kadar? 9 Temmuz canlı altın fiyatları | Kapalıçarşı alış-satış

Değerli metaller piyasasında rüzgar sert tersine döndü! Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla hafta ortasını tamamladı. Rekor seviyelerin ardından gelen satış dalgasıyla birlikte 6 milyon 140 bin 200 liraya geri çekilen altın piyasasındaki son veriler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 9 Temmuz Perşembe günü serbest piyasalarda son durum ne? Gram, çeyrek, yarım altın bugün ne kadar? İşte canlı altın fiyatları ve kur takibi!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 06:53
Gram altın ne kadar? 9 Temmuz canlı altın fiyatları | Kapalıçarşı alış-satış

CANLI ALTIN FİYATLARI | Son haftalarda üst üste kırdığı rekorlarla yatırımcısının yüzünü güldüren altın piyasasında bu kez satıcılar sahneye çıktı. Küresel ons altın fiyatlarındaki gevşeme ve yurt içi piyasalardaki kurumsal nakit ihtiyacının tetiklediği kâr satışları, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda keskin bir düşüşü beraberinde getirdi. Günü yüzde 2,2'lik net bir değer kaybıyla kapatan standart altın, toptan piyasada son dönemin en sert geri çekilmelerinden birine imza attı. Hafta ortasını düşüşle kapatan altının 4. işlem gününde hangi yönde ilerlediği ise merak ediliyor. İşte 9 Temmuz Perşembe canlı altın kuru!

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.128,13

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.129,09

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 9 TEMMUZ 2026

◼ABD Doları: 46,86 (Alış) - 46,88 (Satış)

◼EURO: 53,64 (Alış) - 53,70 (Satış)

◼STERLİN: 62,89 (Alış) - 62,94 (Satış)

Kapalıçarşı canlı altın fiyatları 9 Temmuz

Altının ons fiyatı 4 bin 31 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda hafta ortasını 4 bin 31 dolardan kapattı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla 6 milyon 140 bin 200 lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,08, bileşik getirisi yüzde 40,52 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,7366, satışta 46,9239 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,7198, satışta 46,9070 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda kapanış itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1400, sterlin/dolar paritesi 1,3360 ve dolar/yen paritesi 162,7 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 5,3 artışla 79,9 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 9 TEMMUZ 2026

Gram Altın Alış: 6.128,13 ₺

Gram Altın Satış: 6.129,09₺

Çeyrek Altın Alış: 10.018,00 ₺

Çeyrek Altın Satış: 10.107,00

Yarım Altın Alış: 20.029,00 ₺

Yarım Altın Satış: 20.195,00

Tam Altın Alış: 39.212,39 ₺

Tam Altın Satış: 40.088,76

Ata Altın Alış: 40.540,90 ₺

Ata Altın Satış: 41.564,42 ₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.603,80 ₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.638,74

Gümüş Alış: 87,39 ₺

Gümüş Satış: 87,48

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 9 Temmuz Perşembe günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.

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