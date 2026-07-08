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Haberler Haberler Gram altın ne kadar? 8 Temmuz canlı altın fiyatları | Kapalıçarşı alış-satış

Gram altın ne kadar? 8 Temmuz canlı altın fiyatları | Kapalıçarşı alış-satış

Piyasalarda altın rüzgarı esmeye devam ediyor! Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, dünkü seansı yüzde 0,7 artışla tamamladı. Günü 6 milyon 278 bin liradan kapatan altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ederken; piyasadaki toplam işlem hacmi ve altının yeni güne nasıl başladığı merak konusu oldu. Peki bugün gram altın ne kadar? 8 Temmuz Çarşamba canlı altın fiyatları ve Kapalıçarşı'da son durum haberimizde!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 06:53
Gram altın ne kadar? 8 Temmuz canlı altın fiyatları | Kapalıçarşı alış-satış

CANLI ALTIN FİYATLARI | Yatırımcıların güvenli liman arayışı Kıymetli Madenler Piyasası'ndaki primli seansları desteklemeyi sürdürüyor. Borsa İstanbul KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı, bir önceki günün kapanış rakamlarına göre net bir yükseliş grafiği çizdi. Günü yüzde 0,7'lik değer kazancıyla kapatan değerli metal, serbest piyasa ve kuyumcu fiyatlamaları öncesinde toptan piyasadaki güçlü duruşunu tazeledi. Peki altındaki yükseliş bugün de sürecek mi? Serbest piyasalarda son durum ne? İşte 8 Temmuz canlı altın fiyatları!

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.205,09

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.205,98

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 8 TEMMUZ 2026

◼ABD Doları: 46,84 (Alış) - 46,86 (Satış)

◼EURO: 53,48 (Alış) - 53,53 (Satış)

◼STERLİN: 62,59 (Alış) - 62,63 (Satış)

Kapalıçarşı canlı altın fiyatları 8 Temmuz

Altının ons fiyatı 4 bin 143 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda haftanın ikinci işlem gününü 4 bin 143 dolardan kapattı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 6 milyon 278 bin lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,7198, satışta 46,9070 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,7035, satışta 46,8906 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda kapanış itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1430, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 161,9 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,4 artışla 73,8 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 8 TEMMUZ 2026

Gram Altın Alış: 6.205,09 ₺

Gram Altın Satış: 6.205,98

Çeyrek Altın Alış: 10.119,00 ₺

Çeyrek Altın Satış: 10.214,00

Yarım Altın Alış: 20.215,00 ₺

Yarım Altın Satış: 20.380,00

Tam Altın Alış: 40.075,01 ₺

Tam Altın Satış: 40.874,55

Ata Altın Alış: 41.327,35 ₺

Ata Altın Satış: 42.379,13 ₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.639,39 ₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.680,89

Gümüş Alış: 92,46 ₺

Gümüş Satış: 90,55

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 8 Temmuz Çarşamba günü saat 06.07 itibarıyla alınmıştır.

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