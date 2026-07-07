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Haberler Haberler Gram altın ne kadar? 7 Temmuz canlı altın fiyatları | Kapalıçarşı alış-satış

Gram altın ne kadar? 7 Temmuz canlı altın fiyatları | Kapalıçarşı alış-satış

Altın borsasında rüzgar tersine döndü! Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 oranında düşüşle 6 milyon 237 bin 700 liradan tamamladı. Geçen haftaki sert yükselişin ardından gelen düzeltme hareketinin ardından serbest piyasalarda son durum, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları ne oldu? İşte 'gram altın bugün ne kadar?' sorusunun cevabı ve Kapalıçarşı'da altın alış-satış fiyatları!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 06:55
Gram altın ne kadar? 7 Temmuz canlı altın fiyatları | Kapalıçarşı alış-satış

CANLI ALTIN FİYATLARI | Geçtiğimiz haftayı üst üste kırdığı rekorlarla 6 milyon 286 bin 500 lira seviyesinden kapatarak yatırımcısının yüzünü güldüren standart altın, yeni haftanın dinamiklerinde gelen kar satışlarıyla ivme kaybetti. KMKTP'de haftaya temkinli başlayan kıymetli maden, uluslararası piyasalardaki ons fiyatlarındaki hafif gevşeme ve yurt içi alıcıların destek seviyelerine çekilmesiyle geriledi. Seans genelinde satıcıların ağırlığını artırması sonucu yüzde 0,80 oranında net bir kayıp yaşayan değerli metal, ilk işlem gününü 6 milyon 237 bin 700 lira seviyesinde noktaladı. İşte piyasalardaki son durum ve 7 Temmuz Salı canlı altın fiyatları!

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.225,67

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.226,38

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 7 TEMMUZ 2026

◼ABD Doları: 46,82 (Alış) - 46,84 (Satış)

◼EURO: 53,59 (Alış) - 53,63 (Satış)

◼STERLİN: 62,73 (Alış) - 62,78 (Satış)

Kapalıçarşı canlı altın fiyatları 7 Temmuz

Altının ons fiyatı 4 bin 152 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda haftanın ilk günün 4 bin 152 dolardan kapattı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 6 milyon 237 bin 700 lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,91, bileşik getirisi yüzde 40,31 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,7035, satışta 46,8906 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,6011, satışta 46,7878 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1420, sterlin/dolar paritesi 1,3360 ve dolar/yen paritesi 162,3 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 artışla 72,3 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 7 TEMMUZ 2026

Gram Altın Alış: 6.225,67 ₺

Gram Altın Satış: 6.226,38

Çeyrek Altın Alış: 10.146,00 ₺

Çeyrek Altın Satış: 10.249,00

Yarım Altın Alış: 20.274,00 ₺

Yarım Altın Satış: 20.455,00

Tam Altın Alış: 39.860,68 ₺

Tam Altın Satış: 40.647,37

Ata Altın Alış: 41.106,32 ₺

Ata Altın Satış: 42.143,59 ₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.670,53 ₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.702,02

Gümüş Alış: 92,26 ₺

Gümüş Satış: 92,37

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 7 Temmuz Salı günü saat 06.10 itibarıyla alınmıştır.

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