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Haberler Haberler Gram altın ne kadar? 5 Temmuz canlı altın fiyatları | Kapalıçarşı alış-satış

Gram altın ne kadar? 5 Temmuz canlı altın fiyatları | Kapalıçarşı alış-satış

Altın piyasasında durdurulamaz ralli için start verildi! Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,4 oranında artışla 6 milyon 286 bin 500 liradan kapattı. Hafta ortasındaki sıkışmanın ardından üst üste gelen iki büyük alım dalgasıyla uçuşa geçen kıymetli maden, haftalık bazda yatırımcısına büyük kazanç sağlarken vatandaş ve yatırımcılar, hafta sonunun ilk gününde canlı altın fiyatları için araştırmalara başladı. Peki 5 Temmuz Pazar altın fiyatlarında son durum ne? İşte Kapalıçarşı altın fiyatları!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 06:56 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2026 07:27
Gram altın ne kadar? 5 Temmuz canlı altın fiyatları | Kapalıçarşı alış-satış

CANLI ALTIN FİYATLARI | Kıymetli madenler piyasasında perşembe günü fitili ateşlenen yükseliş trendi, haftanın son seansında adeta zirve yaptı. Bir önceki günü 6 milyon 200 bin 500 liradan kapatarak dikkatleri üzerine çeken standart altının kilogram fiyatı, cuma günü seans açılışından itibaren alıcıların yoğun talebiyle karşılaştı. Uluslararası piyasalarda ons altının güçlü duruşunu koruması ve yurt içindeki kurumsal fonların portföy büyütme hamleleri, altın fiyatlarını adım adım yukarı taşıdı. Kapanışa doğru gelen alımlarla seans içindeki kazancını yüzde 1,40'a ulaştıran değerli metal, haftalık kapanış rekorunu 6 milyon 286 bin 500 lira seviyesine sabitledi. İşte 5 Temmuz Pazar canlı serbest piyasa verileri!

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.276,76 ₺

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.277,78 ₺

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 5 TEMMUZ 2026

◼ABD Doları: 46,75 (Alış) - 46,86 (Satış)

◼EURO: 53,51 (Alış) - 53,61 (Satış)

◼STERLİN: 62,21 (Alış) - 62,52 (Satış)

Kapalıçarşı canlı altın fiyatları 4 Temmuz

Altının ons fiyatı 4 bin 127 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda haftayı 4 bin 174 dolardan kapattı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 6 milyon 286 bin 500 lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,90, bileşik getirisi yüzde 40,30 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,6011, satışta 46,7878 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,5754, satışta 46,7620 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1445, sterlin/dolar paritesi 1,3356 ve dolar/yen paritesi 161,3 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 artışla 71,9 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 5 TEMMUZ 2026

Gram Altın Alış: 6.276,76₺

Gram Altın Satış: 6.277,78 ₺

Çeyrek Altın Alış: 10.252,00 ₺

Çeyrek Altın Satış: 10.348,00 ₺

Yarım Altın Alış: 20.482,00 ₺

Yarım Altın Satış: 20.652,00 ₺

Tam Altın Alış: 40.832,00 ₺

Tam Altın Satış: 41.172,00 ₺

Ata Altın Alış: 41.930,00 ₺

Ata Altın Satış: 42.238,00 ₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.710,08 ₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.908,46 ₺

Gümüş Alış: 93,77 ₺

Gümüş Satış: 93,88 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 5 Temmuz Pazar günü saat 06.55 itibarıyla alınmıştır.

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