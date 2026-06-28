Haftanın her Salı, Perşembe ve Pazar günleri şans oyunu severleri ekran başına kilitleyen Süper Loto, bu akşam yepyeni bir çekilişle daha milyonlarca liralık dev ikramiyeyi talihlileriyle buluşturuyor. Hayallerini süsleyen kuponları eline alan vatandaşlar, Sisal Şans'ın kürelerden düşüreceği 6 şanslı numarayı beklemeye koyuldu. Akşam saatlerinde noter huzurunda yapılacak çekiliş öncesinde kupon kontrolü yapmak isteyenlerin sayısı hızla artıyor. Çekiliş vaktinin yaklaşmasıyla birlikte arama motoru Google üzerinde "Süper Loto kazandıran numaralar 28 Haziran", "Süper Loto açıklandı mı bugün?", "Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama ekranı" ve "28 Haziran Süper Loto saat kaçta çekiliyor?" sorguları anlık internet arama trendlerinde zirveye yerleşti. Milli Piyango TV YouTube kanalı ve millipiyangoonline.com adresi üzerinden canlı olarak yayınlanacak çekilişle, şanslı numaralar tek tek belirlenecek. Peki, bu akşamın talihli numaraları hangileri oldu, büyük ikramiye kime çıktı? İşte, heyecanla beklenen 28 Haziran 2026 Pazar günü Süper Loto çekiliş sonuçları, kazandıran numaralar listesi ve bilet sorgulama bağlantısı...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Haftanın son Süper Loto çekilişi, bugün (28 Haziran 2026 Pazar) akşamı gerçekleştirilecek. Milyonların kilitlendiği dev çekiliş saat 21.30'da başlayacak. Yaklaşık 5-10 dakika süren çekiliş, dünya standartlarında saniyeler içinde kazandıran numaraları belirleyen küreler aracılığıyla canlı yayınla verilecek.

28 HAZİRAN 2026 SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

Süper Loto'da 1'den 60'a kadar olan sayılar arasından çekilen şanslı 6 numara, saat 21.30'daki canlı yayının hemen ardından noter onayıyla birlikte burada olacaktır:

Süper Loto Şanslı Numaralar: 3-6-12-14-23-47

MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI 2026

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, KURALLARI NELERDİR?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının seçilmesi esasına dayanan bir şans oyunudur. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan en az 2, en fazla ise 6 numarayı doğru tahmin etmen gerekir. 6 numarayı da doğru tahmin eden katılımcılar büyük ikramiyenin sahibi olur. Eğer 6 bilen çıkmazsa ikramiye tutarı bir sonraki çekilişe devrederek büyümeye devam eder.