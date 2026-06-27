CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? | 27 Haziran Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? | 27 Haziran Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto tutkunlarının gözü yine büyük çekilişte. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan büyük çekilişin 27 Haziran Cumartesi tarihli sonuçları merak ediliyor. Bu haftanın şanslı kişisi, büyük ikramiyeyi almaya hak kazanacak. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişileri noter huzurunda yapılıyor ve MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanıyor. Peki Sayısal Loto kazanan numaraları belli oldu mu? İşte 27 Haziran Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 21:30 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2026 22:53
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? | 27 Haziran Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 27 Haziran Cumartesi tarihli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, şans oyunu severler tarafından arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Büyük ikramiyenin kime isabet ettiği ve şanslı numaraların neler olduğu merak konusu. Milli Piyango çevrim içi sisteminde yayınlanan Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı, kupon sahiplerinin biletlerini saniyeler içinde kontrol etmesine imkan tanıyor. Çekiliş sonuçları açıklandığında kazandıran numaralar, devreden miktar ve toplam ikramiye tutarları güncelleniyor. Peki, Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 27 Haziran Cumartesi Sayısal Loto sonuçları...

Sayısal Loto sonuçları 27 Haziran Cumartesi

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 27 HAZİRAN CUMARTESİ

Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar, 27 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da düzenlenen çekilişin ardından belli oldu.

12-22-28-37-88-89 Joker: 86 SüperStar: 54

Çılgın Sayısal Loto 27 Haziran kazanan numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
AHaber CANLI YAYIN

Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan kararı!
Greenwood gerçeği ortaya çıktı!
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
Takvim yazdı rota değişti! LGBT gemisi Atlantis Türkiye'ye gelmeyecek
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda Güler'e şok haber! Mourinho telefonla aradı ve...
Transferde büyük sürpriz! F.Bahçe eski yıldızını istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eski F.Bahçeli Henrique, Bursaspor'da! Eski F.Bahçeli Henrique, Bursaspor'da! 22:43
Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan kararı! Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan kararı! 22:31
Greenwood gerçeği ortaya çıktı! Greenwood gerçeği ortaya çıktı! 20:02
Avusturya'da pole pozisyonu George Russell'ın Avusturya'da pole pozisyonu George Russell'ın 19:38
Toprak sprint yarışını 17. tamamladı Toprak sprint yarışını 17. tamamladı 18:38
Yıldırım Topuk Yaylası’nda takımla bir araya geldi Yıldırım Topuk Yaylası’nda takımla bir araya geldi 18:35
Daha Eski
Arda Güler'e şok haber! Mourinho telefonla aradı ve... Arda Güler'e şok haber! Mourinho telefonla aradı ve... 16:56
Transferde büyük sürpriz! F.Bahçe eski yıldızını istiyor Transferde büyük sürpriz! F.Bahçe eski yıldızını istiyor 16:30
F.Bahçe şampiyonluğunu ilan etti! F.Bahçe şampiyonluğunu ilan etti! 16:08
F.Bahçe istiyordu! Hakan'a büyük şok F.Bahçe istiyordu! Hakan'a büyük şok 14:49
G.Saray'ın Lemina planı belli oldu! G.Saray'ın Lemina planı belli oldu! 14:09
RAMS Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları RAMS Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları 13:57