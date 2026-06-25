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Haberler Haberler Süper Loto sonuçları açıklandı! 25 Haziran Süper Loto sorgulama

Süper Loto sonuçları açıklandı! 25 Haziran Süper Loto sorgulama

Sisal Şans bünyesindeki Milli Piyango Online tarafından haftanın üç günü düzenlenen Süper Loto'da bu haftanın en kritik çekilişi tamamlandı. Büyük ikramiye tutarı milyonlarca lirayı bulan 25 Haziran Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayında belirlendi. Peki, Süper Loto'da şanslı numaralar hangileri oldu? İşte 25 Haziran Süper Loto bilet sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 21:12 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 21:36
Süper Loto sonuçları açıklandı! 25 Haziran Süper Loto sorgulama

Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) iş birliğiyle haftanın salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen şans oyunlarının vazgeçilmezi Süper Loto sonuçları 25 Haziran Perşembe çekilişi ile resmen ilan edildi. Büyük ikramiye miktarının milyonlarca TL'ye ulaştığı bu haftaki çekilişte, hayallerini süsleyen rakamları doğru tahmin etmek isteyen yüz binlerce vatandaş kuponlarını doldurarak beklemeye çekilmişti. Arama motoru Google üzerinde, şanslı numaraları ve amorti rakamlarını anlık kontrol etmek isteyen oyunseverler tarafından "2026 Süper Loto sonuçları açıklandı", "2026 Süper Loto kazandıran numaralar tam liste" ve "Milli Piyango Online Süper Loto bilet sorgulama ekranı" sorguları arama trendlerinin ilk sırasına yerleşti. Noter huzurunda ve MPİ TV YouTube canlı yayını eşliğinde saat 21.30'da dönen kürelerden çıkan şanslı numaralar tek tek netleşti. İşte, kazananların yüzünü güldüren, saat saat güncellenen 25 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama bağlantısı...

25 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR

Haftanın ikinci Süper Loto çekilişinde, şans oyunları meraklılarının doldurduğu kuponları altüst eden veya dev ikramiyenin sahibi yapan şanslı sayılar şu şekildedir:

25 Haziran Süper Loto Kazandıran Numaralar: 5-11-31-46-51-56

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR? MPİ HIZLI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto bilet sorgulama işlemlerinizi fiziki biletinizin üzerindeki barkodu okutarak veya elinizdeki şanslı kombinasyonları Milli Piyango Online web sitesi üzerinden manuel girerek kolayca yapabilirsiniz. Kuponunuza ne kadar ikramiye isabet ettiğini görmek ve amorti takibini gerçekleştirmek için aşağıdaki resmi adresi ziyaret edebilirsiniz:

👉 25 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI VE MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO KURALLARI: İKRAMİYE KAZANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının seçilmesi esasına dayanan bir şans oyunudur. Çekilen 6 sayı içerisinden;

6 bilen adaylar: Büyük ikramiyenin sahibi olur (Eğer birden fazla bilen çıkarsa ikramiye eşit bölünür, bilen çıkmazsa devreder).

5 bilen, 4 bilen, 3 bilen ve 2 bilen adaylar: Dağıtılan toplam ikramiye havuzundan kendi kategorilerine düşen payı almaya hak kazanırlar.

Süper Loto'da kazanılan ikramiyeler, Milli Piyango Online hesaplarına anında aktarılabileceği gibi, yüksek tutarlı kazançlar için fiziki bayiler veya Halkbank şubeleri aracılığıyla da tahsil edilebilmektedir.

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