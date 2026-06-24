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Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto açıklandı | 24 Haziran Sayısal Loto sorgulama

Çılgın Sayısal Loto açıklandı | 24 Haziran Sayısal Loto sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Şans Girişimi ortaklığında düzenlenen 24 Haziran 2026 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milyonlarca liralık dev ikramiyenin sahibini aradığı gecede şanslı numaralar netleşti. İşte 24 Haziran Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 21:30 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 21:38
Çılgın Sayısal Loto açıklandı | 24 Haziran Sayısal Loto sorgulama

Haftanın üç günü (Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi) büyük bir heyecanla takip edilen şans oyunlarının amiral gemisi Çılgın Sayısal Loto, bu gece de milyonlarca vatandaşı hayallerine bir adım daha yaklaştırdı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen 24 Haziran 2026 Çarşamba çekilişi, saat 21.30 itibarıyla canlı yayında tamamlandı ve kazandıran numaralar resmi olarak duyuruldu. Çekilişin hemen ardından bilet sahipleri ve şans oyunu tutkunları arama motoru Google üzerinde "Çılgın Sayısal Loto açıklandı mı?", "24 Haziran Sayısal Loto kazandıran numaralar hangileri?" ve "Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı" başlıklarını arama trendlerinin en üst sırasına taşıdı. Peki, bu gece büyük ikramiye hangi şanslı numaralara çıktı? Joker ve SüperStar kazandıran sayıları hangileri oldu? İşte 24 Haziran Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı ve gecenin tüm şanslı rakamları...

24 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango yetkilileri ve noter heyeti gözetiminde yapılan canlı çekilişle belirlenen 24 Haziran Çılgın Sayısal Loto şanslı numaraları ve kazandıran kombinasyonlar şu şekildedir:

Kazandıran Numaralar: 3-12-37-62-64-70

Joker Numara: 61

SüperStar Numara: 10

24 HAZİRAN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango'nun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden bilet numarası girilerek ya da karekod okutularak saniyeler içinde sorgulanabiliyor. Satın aldığınız fiziksel biletleri veya online kuponları kontrol etmek, hangi basamaktan ne kadar ikramiye kazandığınızı anında öğrenmek için aşağıdaki resmi sorgulama bağlantısını kullanabilirsiniz.

👉 MİLLİ PİYANGO ONLINE ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR, KURALLARI NELERDİR?

Çılgın Sayısal Loto oynamak isteyen vatandaşlar, her çekilişte küre içerisindeki 90 numara arasından 6 tanesini seçerek kuponlarını oluştururlar. Oynanan her kolon için sistem tarafından 6 ana numaranın yanı sıra 1 adet Joker numara ve isteğe bağlı olarak SüperStar numarası çekilir.

Kuponlarında 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numarayı doğru tahmin etmeyi başaran tüm oyuncular, kendi kategorilerinde belirlenen ikramiyeleri almaya hak kazanırlar. Büyük ikramiye olan 6 bilme durumunda ise kazanç tutarı devrederek milyonlarca liralık devasa bir havuz oluşturur.

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