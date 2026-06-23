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Haberler Haberler Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 23 Haziran şanslı numaralar

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 23 Haziran şanslı numaralar

Haftanın ilk Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu! Milli Piyango Online 23 Haziran 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte MPİ anlık bilet sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 21:03 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 22:01
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 23 Haziran şanslı numaralar

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında düzenlenen, Türkiye'nin en çok kazandıran şans oyunlarından biri olan Süper Loto'da haftanın ilk çekiliş heyecanı geldi çattı. Büyük ikramiye hayali kurarak kuponlarını dolduran, internet üzerinden kolonlarını oynayan on binlerce vatandaş, gözlerini bu akşam yapılacak canlı yayına çevirdi. Arama motorlarında milyoner olma hayali kuran şans oyunu tutkunları tarafından hararetle "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "23 Haziran Süper Loto saat kaçta çekilecek?" ve "Milli Piyango Online Süper Loto bilet sorgulama ekranı" sorguları Google trend listelerinin en üst sıralarına tırmandı. Peki, büyük ikramiye tutarının milyonlarca lirayı bulduğu Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kazandıran şanslı numaralar hangileri oldu? İşte 23 Haziran 2026 Süper Loto çekilişine dair tüm son dakika detayları, bilet kontrol paneli ve canlı yayın izleme linki...

2026 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Haftanın ilk heyecanı olan 23 Haziran 2026 Salı Süper Loto çekilişi, bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 23 HAZİRAN 2026

4 - 29 - 30 - 31 - 37 - 39

Süper Loto'da 1 ile 60 sayı arasından çekilecek olan 6 şanslı numarayı doğru tahmin eden kolonlar büyük ikramiyenin sahibi olacak. Ayrıca en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı doğru bilen vatandaşlar farklı kategorilerde ikramiye almaya hak kazanacaklar.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE (MPİ) SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI

Kuponunuzdaki numaraların tutup tutmadığını, hangi kategoriye ne kadar ikramiye isabet ettiğini ve kazandıran numaraların tam listesini öğrenmek için Milli Piyango İdaresi'nin resmi sorgulama panellerini ve canlı yayın ekranını kullanabilirsiniz:

👉 23 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI TV İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

👉 MİLLİ PİYANGO ONLİNE SÜPER LOTO ANLIK BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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