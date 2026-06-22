Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında haftanın üç günü düzenlenen, Türkiye'nin en çok kazandıran ve dev ikramiye tutarlarıyla hayalleri süsleyen şans oyunu Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekiliş heyecanı geride kaldı. 22 Haziran 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen canlı çekilişle birlikte, milyonlarca liralık büyük ikramiyenin hangi numaralara çıktığı büyük bir merak konusu oldu. Zengin olma hayaliyle kuponlarını dolduran ve şanslı kolonları hazırlayan vatandaşlar, çekiliş saatinin tamamlanmasıyla arama motorlarına akın etti. Google trend listelerinde "Sayısal Loto açıklandı mı?", "22 Haziran Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar hangileri?" ve "Milli Piyango Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı" sorguları anında en üst sıraya yerleşti. Peki, haftanın ilk Sayısal Loto çekilişinde hangi şanslı numaralar küreden çıktı? Joker ve SüperStar sayıları hangileri oldu? İşte 22 Haziran Pazartesi günü noter huzurunda yapılan çekilişin tüm sonuçları ve hızlı bilet sorgulama rehberi...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayınız...

BÜYÜK İKRAMİYE KATLANARAK BÜYÜYOR: GÖZLER ŞANSLI NUMARALARDA

Her çekilişte devrederek devasa bir ikramiye havuzuna ulaşan Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam da heyecan tavan yaptı. Kulüp binaları, bayiler ve millipiyangoonline.com adresi üzerinden kuponlarını yatıran oyunseverler, 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederek milyonerler kulübüne adım atmanın peşinde. 2, 3, 4, 5, 5+1 ve 6 bilenlerin farklı ikramiye oranları kazandığı oyunda, amorti ve teselli ikramiyeleri de kazananların yüzünü güldürüyor.

22 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

2-17-28-31-50-77 Joker: 61 SüperStar: 24

MİLLİ PİYANGO ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI

Biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını, kaç bildiğinizi ve kazandığınız net tutarı tek tıkla öğrenmek için Milli Piyango sonuç sorgulama sistemini kullanabilirsiniz. Kupon barkod numaranızı girerek ya da üyelik profiliniz üzerinden oynadığınız biletleri kontrol etmek için aşağıdaki resmi bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

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İKRAMİYE ÖDEMELERİ NASIL ALINIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucunda amorti veya küçük miktarlı ikramiye kazanan talihliler, ödemelerini tüm Milli Piyango gezici ve sabit bayilerinden nakit olarak tahsil edebilirler. İnternet sitesi veya mobil uygulama üzerinden oynanan biletlerin ikramiyeleri ise doğrudan oyuncu hesabına aktarılmaktadır. Büyük ikramiye kazanan talihlilerin ise yasal süreçler dahilinde banka kanalları veya Milli Piyango ana merkezi üzerinden başvuru yapması gerekmektedir.