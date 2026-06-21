Milli Piyango Online üzerinden binlerce oyunseverin ve zenginlik hayali kuran vatandaşın haftalık olarak en çok ilgi gösterdiği şans oyunlarından biri olan Süper Loto'da heyecan dolu bir çekiliş daha geride kaldı. Sisal Şans bünyesinde noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen 21 Haziran 2026 Pazar tarihli Süper Loto çekilişi tamamlandı. Büyük ikramiye miktarının katlanarak devrettiği bu kritik akşamda, kuponlarını dolduran milyonlarca vatandaş arama motorlarında hararetle "Süper Loto açıklandı mı?", "Süper Loto 21 Haziran sonuçları kazandıran numaralar hangileri?" ve "Süper Loto çekiliş sonucu bilet sorgulama ekranı" aramalarını zirveye taşıdı. Peki, bu akşamın talihlisi kim oldu? 1 ile 60 sayıları arasından seçilen, hayalleri gerçeğe dönüştüren o şanslı 6 numara hangileri? İşte Milli Piyango Online veri tabanından alınan en taze, güncel ve canlı Süper Loto sonuçları detayları...

SÜPER LOTO 21 HAZİRAN 2026 SONUÇLARI

Milli Piyango TV YouTube kanalı ve resmi internet sitesi üzerinden saat 21.30'da canlı olarak yayınlanan çekilişle birlikte küre içerisinden çıkan şanslı numaralar şu şekildedir: 5-6-24-37-43-48

SÜPER LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI VE KAZANANLAR LİSTESİ

Süper Loto'da ikramiye kazanabilmek için 6, 5, 4, 3 veya 2 numarayı doğru tahmin etmek gerekmektedir. Bilinen numara sayısına göre bu akşam dağıtılacak ikramiye detayları çekiliş raporunun onaylanmasıyla birlikte netleşecektir:

6 Bilen Kişi Sayısı ve İkramiye:

5 Bilen Kişi Sayısı ve İkramiye:

4 Bilen Kişi Sayısı ve İkramiye:

3 Bilen Kişi Sayısı ve İkramiye:

2 Bilen Kişi Sayısı ve İkramiye:

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Oynadığınız kolonları, elinizdeki fiziki biletleri ya da dijital kuponları kontrol etmek oldukça basittir. Milli Piyango Online resmi sitesinde yer alan bilet sorgulama alanına bilet barkod numaranızı girerek ya da profilinizdeki "Biletlerim" sekmesini ziyaret ederek kazandığınız ikramiye tutarını anında öğrenebilirsiniz.

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