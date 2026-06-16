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Haberler Haberler Süper Loto kazanan numaralar 16 Haziran 2026 | Süper Loto ne kadar devretti?

Süper Loto kazanan numaralar 16 Haziran 2026 | Süper Loto ne kadar devretti?

Milli Piyango'nun her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri canlı olarak yayınlanan çekilişle birlikte haftanın en çok kazandıran şans oyunu Süper Loto'nun talihli numaraları belli oluyor. Noter huzurunda ve kürelerin dönmesiyle belirlenen 6 şanslı numara, bu hafta da milyonlarca liralık devasa ikramiye havuzunun sahibini ya da sahiplerini arıyor. 1 ile 60 sayıları arasından doğru kombinasyonu yakalamak için kupon yapan binlerce vatandaşın kilitlendiği çekilişte, 16 Haziran Salı tarihli kazandıran numaralar haberimizde!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 22:05 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 21:37
Süper Loto kazanan numaralar 16 Haziran 2026 | Süper Loto ne kadar devretti?

Hayallerini süsleyen büyük ikramiyeyi kazanmak, yeni bir geleceğe adım atmak isteyenlerin her hafta heyecanla takip ettiği Süper Loto maratonunda bir dönemeç daha geride kalıyor. Dijital dünyada ve şans oyunu platformlarında "Süper Loto'da bu akşam hangi numaralar çıktı?" ve "Milli Piyango Süper Loto bilet sorgulaması nasıl yapılır?" soruları çekiliş saatinin hemen ardından internet trafiğini kilitliyor. Kazananların saniyeler içinde zenginlik listesine adını yazdırdığı, 2, 3, 4, 5 ve 6 bilenlerin farklı ikramiye oranlarıyla ödüllendirildiği bu haftaki Süper Loto çekilişine ait tüm resmi verileri ve hızlı bilet kontrol linklerini sizler için derledik. İşte Süper Loto 16 Haziran sonuçları!

SÜPER LOTO SONUÇLARI 16 HAZİRAN SALI

Milli Piyango İdaresi'nin 16 Haziran Salı tarihli Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. İşte kazanan numaralar:

8-14-23-32-58-60

SÜPER LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

16 Haziran Salı günü düzenlenen çekilişin öncesinde yapılan açıklamaya göre, Süper Loto bu hafta 1 milyar 57 milyon 379 bin 344 TL devretti.

SONRAKİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen Süper Loto'nun bir sonraki çekilişi, 18 Haziran Perşembe günü düzenlenecek.

Süper Loto kazanan numaralar 16 Haziran 2026

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

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