CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 15 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları! Büyük ikramiye devretti mi?

15 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları! Büyük ikramiye devretti mi?

Milli Piyango Online ve Sisal Şans iş birliğiyle gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 15 Haziran Pazartesi akşamının sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye hayali kuran binlerce vatandaş, noter huzurunda yapılan çekilişin ardından "15 Haziran Sayısal Loto sonuçları", "Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar" ve "Sayısal Loto sorgulama ekranı" aramalarına yoğun ilgi göstermeye başladı. İşte, 15 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 01:07
15 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları! Büyük ikramiye devretti mi?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında düzenlenen, Türkiye'nin en çok kazandıran ve ikramiye tutarlarıyla milyonların hayalini süsleyen şans oyunu Çılgın Sayısal Loto'da bir çekiliş gecesi daha geride kaldı. Yeni haftanın ilk gününde büyük ikramiyeyi kazanarak zengin olma hayali kuran on binlerce şans oyunu tutkunu, kuponlarını hazırlayarak küreden çıkacak şanslı numaralara kilitlendi. 15 Haziran Pazartesi akşamı noter huzurunda gerçekleştirilen canlı çekilişin tamamlanmasıyla birlikte, arama motorlarında hararetle "Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı", "15 Haziran Sayısal Loto kazandıran numaralar hangileri?" ve "Sayısal Loto büyük ikramiyesi ne kadar devretti?" sorularına anlık yanıtlar aranmaya başlandı. Peki, bu akşamın sismik şanslı numaraları hangileri oldu? 6 bilen çıkmadıysa devreden devasa ikramiye tutarı kaç TL'ye ulaştı? İşte Milli Piyango Online canlı yayın ekranı, amorti, Joker, SüperStar kazandıran numaralar ve yasal kupon sorgulama rehberi...

Çılgın Sayısal Loto 15 Haziran çekiliş sonucu için tıklayın!

Sayısal Loto tüm çekiliş sonuçları için TIKLA

15 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR AÇIKLANDI

15-33-36-53-79-87 Joker:78 SüperStar:25

15 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Her hafta sismik bir hızla büyüyen ve yüz milyonlarca TL'ye ulaşan Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye tutarı, haftalardır 6 bilen çıkmaması nedeniyle rekor seviyelere ulaştı. 15 Haziran Pazartesi günü yapılan çekiliş öncesinde devreden net ikramiye tutarı 300 Milyon TL barajını aşarak tarihi bir seviyeye ulaştı.

Bu akşam yapılan sismik çekilişte de 90 numara içerisinden belirlenen 6 şanslı numarayı tek bir kolonda doğru tahmin eden çıkmadığı takdirde, devasa büyük ikramiye tutarı katlanarak bir sonraki çekiliş olan Çarşamba gününe devretmiş olacak. Gecenin ikramiye dağılım raporları (5+1, 5, 4, 3 ve 2 bilenlerin kazandığı net tutarlar) resmi yasal onayların ardından ilan edilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI (MİLLİ PİYANGO ONLINE)

Çekilişin ardından biletlerini kontrol etmek, kazandıkları ikramiye miktarını yasal olarak sorgulamak isteyen vatandaşlar için iki güvenli alternatif bulunuyor:

Milli Piyango Online İnternet Sitesi: Bilgisayar veya telefon tarayıcınız üzerinden millipiyangoonline.com adresine giriş yaparak "Sonuçlar" kategorisinden "Çılgın Sayısal Loto" sekmesine tıklayabilir, bilet numaranızı girerek ya da sismik çekiliş listesini inceleyerek kazancınızı öğrenebilirsiniz.

Milli Piyango Mobil Uygulaması: Akıllı telefonunuza indirdiğiniz resmi mobil uygulama üzerinden biletinizin sağ alt köşesinde yer alan QR kodu (karekod) telefonunuzun kamerasına taratarak, ikramiye isabet edip etmediğini saniyeler içinde otomatik olarak sorgulayabilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da yıldız isimle yollar ayrıldı!
Suudi Arabistan-Uruguay| CANLI
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 Stratofortress bombardıman uçağı düştü
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe yönetiminde görev dağılımı belli oldu!
G.Saray'a Belçikalı golcü! Icardi'nin yerine...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da yıldız isimle yollar ayrıldı! G.Saray'da yıldız isimle yollar ayrıldı! 22:49
G.Saray'a Belçikalı golcü! Icardi'nin yerine... G.Saray'a Belçikalı golcü! Icardi'nin yerine... 22:44
TOFAŞ, Gabe Brown'u kadrosuna kattı TOFAŞ, Gabe Brown'u kadrosuna kattı 20:07
F.Bahçe yönetiminde görev dağılımı belli oldu! F.Bahçe yönetiminde görev dağılımı belli oldu! 17:36
F.Bahçe Beko seride skoru eşitledi! F.Bahçe Beko seride skoru eşitledi! 19:23
Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı 19:48
Daha Eski
Trabzonspor transferi duyurdu Trabzonspor transferi duyurdu 19:54
A. Efes'te Nick Weiler-Babb ile yollar ayrıldı A. Efes'te Nick Weiler-Babb ile yollar ayrıldı 19:59
Beşiktaş pivot Atahan Akçam'ı kadrosuna kattı Beşiktaş pivot Atahan Akçam'ı kadrosuna kattı 20:03
F.Bahçe'ye transfer şoku! Yönetim şaştı kaldı F.Bahçe'ye transfer şoku! Yönetim şaştı kaldı 12:01
Cucurella resmen açıklandı! 6 aylık transfer... Cucurella resmen açıklandı! 6 aylık transfer... 12:10
Günün transfer sürprizi! Vaclav Cerny... Günün transfer sürprizi! Vaclav Cerny... 12:42