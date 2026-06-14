Süper Loto açıklandı! 14 Haziran Süper Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında haftanın üç günü düzenlenen, hayallerini gerçekleştirmek isteyen milyonlarca vatandaşın şansını denediği Süper Loto'da bir çekiliş heyecanı daha geride kaldı. Haftanın son gününde büyük ikramiye tutarının devretmesiyle birlikte beklentiler katlanırken, noter huzurunda gerçekleştirilen canlı çekilişin tamamlanmasıyla arama motorlarında büyük bir sismik hareketlilik yaşandı. Kuponlarını kontrol etmek ve zenginlik hayallerine ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek isteyen şans oyunu tutkunları, arama motorlarında hararetle "14 Haziran Süper Loto sorgulama ekranı", "Süper Loto kazandıran numaralar hangileri?" ve "Milli Piyango Süper Loto sonuçları bugün" sorgularını gerçekleştiriyor. Peki, bu akşamın talihli rakamları hangileri oldu? İşte büyük ikramiyeyi kazanan şanslı numaralar ve donmadan, kesintisiz Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı linki...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? (14 HAZİRAN 2026 PAZAR)

Milli Piyango Online üzerinden haftalardır devrederek devasa bir ikramiye havuzuna ulaşan Süper Loto çekilişi, 14 Haziran Pazar akşamı saat 21.30 itibarıyla noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. 1 ile 60 rakamı arasından küreden düşen 6 talihli numara, akşamın kazanan kombinasyonunu belirledi.

14 HAZİRAN SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR:

3-26-27-32-44-46

14 HAZİRAN SÜPER LOTO SORGULAMA EKRANI NASIL KULLANILIR?

Süper Loto biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için yasa dışı veya sahte sonuç siteleri yerine Milli Piyango'nun resmi yasal dijital kanallarını kullanmanız önem arz etmektedir. Biletinizi iki farklı yöntemle güvenle sorgulayabilirsiniz:

Tarayıcınız üzerinden millipiyangoonline.com adresine giriş yaparak "Sonuçlar" sekmesinden Süper Loto'yu seçebilir, çekiliş tarihi olarak "14 Haziran 2026" gününü işaretleyerek tüm kazanan numaraları ve ikramiye dağılım tablosunu görüntüleyebilirsiniz.

Akıllı telefonunuza indirdiğiniz Milli Piyango resmi mobil uygulaması içerisindeki "Bilet Sorgula" butonuna tıklayıp, fiziksel kuponunuzun altındaki karekodu kameranıza okutarak saniyeler içinde kazancınızı ekranda görebilirsiniz.

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NASIL ALINIR?

Çekiliş sonucunda 2, 3, 4, 5 veya 6 bilen şanslı talihliler, kazandıkları ikramiye tutarlarına göre ödemelerini farklı kanallardan yasal olarak teslim alabilirler:

Süper Loto kuponunu fiziki bayilerden oynayan vatandaşlar, belirli bir limite kadar olan ikramiyelerini doğrudan herhangi bir Milli Piyango gezici veya sabit bayisinden nakit olarak tahsil edebilirler.

Milli Piyango Online hesabı üzerinden oynanan oyunlarda kazançlar doğrudan üye hesabına aktarılırken; fiziki biletle büyük ikramiye veya 6 bilen talihlilerin ikramiye tahsilatı için Milli Piyango şubelerine ya da anlaşmalı banka genel müdürlüklerine başvurması gerekmektedir.