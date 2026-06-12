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Haberler Haberler Başkan Recep Tayyip Erdoğan makamında Acun Ilıcalı’yı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan makamında Acun Ilıcalı’yı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Premier Lig’e yükselen Hull City takımının sahibi Acun Ilıcalı’yı makamında kabul etti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 17:02 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026 17:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan makamında Acun Ilıcalı’yı kabul etti

İngiltere Premier Lig'e yükselen rıssı gösteren Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Acun Ilıcalı, ziyarette Başkan Erdoğan'a üzerinde 10 numara yazan forma hediye etti.

ILICALI: KENDİSİNİN İLGİSİ BENİ ÇOK ONURLANDIRDI

Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yoğun temposu arasında beni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hull City ile Premier Lig'e yükselme yolculuğumuzdaki detayları anlatma fırsatı buldum. Kendisinin ilgisi beni çok onurlandırdı ve mutlu etti. İnşallah Allah, gelecekte yeni başarıları da kendileriyle paylaşma fırsatını nasip eder." dedi.

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