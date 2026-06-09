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Haberler Haberler Süper Loto açıklandı! Süper Loto 9 Haziran Salı çekiliş sonuçları

Süper Loto açıklandı! Süper Loto 9 Haziran Salı çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans iş birliğiyle düzenlenen Süper Loto çekilişinde 9 Haziran Salı günü haftanın son sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye heyecanı yaşayan binlerce kişi, çekiliş sonrası kazanan numaraları öğrenmek için sorgulama ekranına yöneldi. Peki 9 Haziran 2026 Süper Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? Büyük ikramiye devretti mi yoksa sahibini buldu mu? İşte Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı detayları…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 01:05 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 23:16
Süper Loto açıklandı! Süper Loto 9 Haziran Salı çekiliş sonuçları

Süper Loto her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonlarca lira dağıtmaya devam ediyor. Haftanın 3 günü (Salı, Perşembe, Pazar günleri) gerçekleşen çekilişte, kazanan numaralar merakla takip ediliyor. 6 bilen kimse olmaması halinde bir sonraki çekilişe devredilen büyük ikramiye, bu hafta 654 milyon lirayı aştı. Bu haftanın şanslı numaralarını sizler için haberimizde derledik. İşte 23 Nisan Perşembe Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 9 HAZİRAN SALI

Milli Piyango İdaresi'nin 9 Haziran Salı tarihli Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. İşte kazandıran numaralar:

10-11-35-38-41-57

SONRAKİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen Süper Loto'nun bir sonraki çekilişi, 11 Haziran Perşembe günü düzenlenecek.

Süper Loto kazanan numaralar 9 Haziran 2026

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

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