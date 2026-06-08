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Haberler Haberler Sayısal Loto açıklandı! 8 Haziran Sayısal Loto kazandıran numaralar

Sayısal Loto açıklandı! 8 Haziran Sayısal Loto kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans iş birliğiyle düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 8 Haziran 2026 Pazartesi günü de büyük heyecana sahne oldu. Dev ikramiyesiyle dikkat çeken şans oyununda milyonlarca vatandaş kuponlarını kontrol etmek için sonuç ekranına yöneldi. Vatandaşlar özellikle “Sayısal Loto açıklandı mı?”, “8 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?”, “Kazanan numaralar hangileri?” ve “Milli Piyango Online sonuç sorgulama ekranı” sorularına yanıt arıyor. Peki 8 Haziran 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandı? Büyük ikramiye sahibini buldu mu? İşte sonuçlar ve bilet sorgulama ekranı detayları…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 22:33 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2026 22:37
Sayısal Loto açıklandı! 8 Haziran Sayısal Loto kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığıyla düzenlenen, haftanın en çok kazandıran ve dev ikramiyesiyle hayalleri süsleyen şans oyunu Çılgın Sayısal Loto için beklenen gün geldi. 8 Haziran Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek canlı çekiliş öncesinde, şanslı numaraları tahmin ederek kuponlarını dolduran milyonlarca vatandaş arama motorlarına akın etti. Kullanıcılar yoğun bir şekilde "Sayısal Loto açıklandı mı?", "8 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı" başlıklarını sorguluyor. Peki, büyük ikramiye tutarının rekor seviyeye ulaştığı 8 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazanan numaralar hangileri oldu? İşte canlı yayın saati, şanslı sayılar ve bilet sorgulama detayları...

8 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milyonlarca liralık büyük ikramiyenin sahibini bulacağı Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 8 Haziran 2026 Pazartesi akşamı saat 21.30'da başlayacaktır. Çekiliş, noter huzurunda ve tamamen şeffaf bir şekilde Milli Piyango'nun resmi youtube kanalı ile "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır.

8 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR

28-30-39-48-55-68 Joker:87 SüperStar:80

MİLLİ PİYANGO ONLİNE SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çekiliş tamamlandıktan hemen sonra biletlerinize ikramiye çıkıp çıkmadığını kontrol etmek oldukça kolaydır. Amorti, 2, 3, 4, 5, 5+1 veya 6 bildiğinizi öğrenmek için resmi sonuç ekranını kullanmanız gerekmektedir:

  • Milli Piyango Online İnternet Sitesi: "millipiyangoonline.com" adresine giderek "Sonuçlar" sekmesinden 8 Haziran tarihli çekilişi seçebilir, kazanan numaralar ile kendi biletinizi karşılaştırabilirsiniz.
  • Milli Piyango Mobil Uygulaması: Akıllı telefonunuza indirdiğiniz resmi uygulama üzerinden biletinizin üzerindeki QR kodu (karekod) kameraya taratarak, saniyeler içinde ikramiye kontrolü yapabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR, KURALLARI NELERDİR?

Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiyeyi kazanabilmek için 1-90 sayı kümesi içerisinden 6 sayıyı doğru tahmin etmek gerekmektedir.

Joker Sayısı: Çekilen her bir kolonda yer alan 6 numaranın haricinde, kürede kalan diğer numaralar arasından 1 adet "Joker" sayısı çekilir. Bu sayı, 5 bilenlerin ikramiyesini katlayarak 5+1 bilmelerini sağlar.

SüperStar: Kuponunuza ekleyeceğiniz SüperStar numarası ile kazandığınız ikramiye tutarını çok daha yüksek seviyelere ulaştırma şansı yakalarsınız.

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