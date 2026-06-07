Süper Loto açıklandı! Süper Loto 7 Haziran Pazar çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında düzenlenen, haftanın en çok kazandıran ve büyük ikramiye tutarı katlanarak büyüyen şans oyunlarından Süper Loto'da haftanın son büyük çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen çekilişin ardından, zengin olma hayaliyle kupon dolduran binlerce talihli arama motorlarında yoğun bir şekilde "7 Haziran Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "Süper Loto kazandıran numaralar hangileri?" ve "Milli Piyango Online Süper Loto bilet sorgulama ekranı" kelimelerini araştırmaya başladı. Peki, bu akşamın şanslı numaraları hangileri oldu, büyük ikramiye devretti mi? İşte 7 Haziran 2026 Pazar günü canlı çekiliş detayları, amorti kazandıran sayılar ve Süper Loto bilet sorgulama ekranı hızlı linki...

7 HAZİRAN 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI VE ŞANSLI RAKAMLAR

Milli Piyango Online canlı yayın platformu ve noter heyeti huzurunda küreden çekilen şanslı numaralar tek tek belirlendi.

2 - 8 - 21 - 24 - 36 - 47

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR? (7 HAZİRAN PAZAR)

Süper Loto oyununda büyük ikramiyeyi kazanabilmek için 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 tanesini doğru tahmin etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra kuponunda 2, 3, 4 ve 5 bilen yarışmacılar da farklı kademelerde ikramiye almaya hak kazanıyor.