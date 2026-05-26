Süper Loto sonuçları açıklandı! 26 Mayıs Süper Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında haftanın üç günü düzenlenen Süper Loto'da bir çekiliş heyecanı daha geride kaldı. Kurban Bayramı arefesine denk gelen 26 Mayıs Salı (bugün) akşamı noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle birlikte milyonlarca liralık büyük ikramiyenin sahibi aranıyor. Arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulanan "Süper Loto 26 Mayıs Salı çekiliş sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar hangileri, Süper Loto nasıl sorgulanır?" sorularının yanıtını ve Milli Piyango Online hızlı sorgulama ekranını haberimizde bulabilirsiniz.

26 MAYIS SALI SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sisal Şans tarafından 26 Mayıs 2026 Salı akşamı saat 21:30'da canlı yayında gerçekleştirilen çekilişle, günün kazandıran şanslı numaraları belirlendi.

9-17-38-47-54-58

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Oynadığınız bilete ikramiye çıkıp çıkmadığını veya kaç bildiğinizi öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Milli Piyango Online Resmi Sitesi: millipiyangoonline.com adresine giderek üst menüde yer alan "Çekiliş Sonuçları" sekmesine tıklayın. Buradan "Süper Loto"yu ve ilgili tarihi (26 Mayıs 2026) seçerek kazandıran numaraları listeleyebilirsiniz.

Mobil Uygulama İle Barkod Sorgulama: Cep telefonunuza indirdiğiniz Milli Piyango Çekiliş Sonuçları mobil uygulaması üzerinden, biletinizin sağ alt köşesinde yer alan QR kodu (karekod) veya barkodu kameraya okutarak saniyeler içinde ikramiye kontrolü yapabilirsiniz.

Milli Piyango TV Youtube Kanalı: Çekilişin hemen ardından yayının tekrarını izleyerek kürelerden düşen şanslı topları canlı olarak kontrol etmeniz mümkündür.