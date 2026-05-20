Survivor 1. dokunulmazlık oyunu 20 Mayıs | Eleme adayı kim oldu?

Ziraat Türkiye Kupası
Survivor 2026’da birleşme sonrası büyük hesaplaşmalar devam ederken, adada kartlar yeniden dağıtılıyor! Haftanın kaderini belirleyecek 1. dokunulmazlık oyunu için parkura çıkan Ünlüler ve Gönüllüler, adeta canını dişine taktı. "Survivor 1. dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" ve "Haftanın ilk eleme adayı kim oldu?" soruları sosyal medyada şimdiden en çok aranan başlıklar arasına girdi. Güç, hız ve stratejinin konuştuğu dev parkurun ardından toplanan ada konseyinde ise tansiyon tavan yaptı. İşte Dominik’te geceye damga vuran tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 11:38 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2026 18:11
TV8 ekranlarının soluksuz takip edilen fenomen yarışması Survivor'da, yeni bir eleme haftasının fitili 20 Mayıs Çarşamba akşamı ateşleniyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan sakatlıklar ve sürpriz vedaların ardından eksilen kadrolar, bu haftaya mutlak galibiyet parolasıyla başladı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, yarışmacıların limitlerini zorlayan engeller ve hatayı affetmeyen zorlu atışlar heyecanı zirveye taşıdı. Takımların "potaya isim göndermeme" stresiyle çıktığı parkurda her saniye büyük bir savaşa sahne olurken, kaybeden taraf için ada konseyi tam bir kabusa dönüşüyor. Kulislere sızan stratejilerin ve kırılan kalplerin gölgesinde yapılan oylamayla, Survivor 2026'da haftanın 1. eleme adayı belirlendi. Gitme korkusunun adayı sardığı bu kritik gecede yaşananlar izleyicileri ekrana kilitleyecek. İşte Survivor 20 Mayıs sonuçları!

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dominik'in zorlu hava şartları ve yorucu coğrafyasında oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda, yarışmacılar tam anlamıyla bir dayanıklılık testinden geçiyor. Fragmanda takımların birbirine karşı üstünlük kurmak için tek yürek olduğu ve atış alanında nefeslerin tutulduğu görülüyor. Haftaya moralli başlamak ve konsey stresinden uzak durmak adına hayati önem taşıyan dokunulmazlık sembolü, son ana kadar süren amansız mücadelenin ardından sahibini bulacak. Survivor haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Mücadelenin ekrana gelmesi ve galibin ilan edilmesiyle birlikte haberimiz güncellenecektir.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kıran kırana geçen oyunun ardından kaybeden takım için kaçınılmaz son gelecek ve ada konseyinde oylama kutusu açılacak. Birleşme sonrası gruplaşmaların iyice netleştiği adada, yarışmacılar performans listelerini ve stratejik ortaklıklarını masaya yatırarak isim yazıyor. Acun Ilıcalı'nın oyları tek tek saymasının ardından, adını potada gören ilk yarışmacı haftanın geri kalanı için büyük bir stresin altına girmiş olacak. 1. eleme adayı, bu akşamki ada konseyinde yapılacak oylamanın ardından netleşecek. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Survivor 20 Mayıs eleme adayı kim oldu?

KONSEYDE KULİS SAVAŞLARI KIZIŞTI

Yeni bölüm tanıtımında konsey alanında yükselen sesler, takımların kendi içindeki bağların pamuk ipliğine bağlı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yarışmacıların birbirlerini "takımı düşünmemekle" ve "bireysel oynamakla" suçlaması, bu haftaki eleme potasının çok konuşulacak isimlerden oluşacağının sinyalini verdi.

SURVIVOR KİM ELENDİ? (19 MAYIS)

Ödül oyununun ardından gözler adanın kaderini belirleyecek olan eleme düellolarına ve konsey ekranına çevrildi. Bu hafta Survivor 2026 eleme potasında Nefise, Deniz ve Lina yer alıyordu. Yarışmacıların parkurdaki kıyasıya mücadelesinin ardından, Survivor'ın yeni sistemine göre eleme etabının son adımı seyirci oylamasına kaldı. Kader konseyinde gerçekleştirilen seyirci oylamasında rakiplerine göre en az oyu alarak Survivor 2026'ya dün akşam veda eden isim Lina Hourieh oldu.

