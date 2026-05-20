Ziraat Türkiye Kupası
Kurban vekaleti nasıl verilir Diyanet? Vekalet verirken nelere dikkat edilmeli?

Kurban vekaleti nasıl verilir Diyanet? Vekalet verirken nelere dikkat edilmeli?

Kurban Bayramı yaklaşırken en çok araştırılan konular arasında “Kurban vekaleti nasıl verilir?” sorusu yer alıyor. Özellikle şehir dışında yaşayanlar ya da kurban kesimini kurumlar aracılığıyla yaptırmak isteyen vatandaşlar, vekalet sürecinin dini açıdan nasıl olması gerektiğini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre kurban vekaleti sözlü, yazılı veya iletişim araçlarıyla verilebiliyor. Peki vekalet kimlere verilir, hangi şartlar aranır? Kurumlara vekalet verilirken nelere dikkat edilmelidir? Detaylar haberimizde!

Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 22:02
Kurban vekaleti nasıl verilir Diyanet? Vekalet verirken nelere dikkat edilmeli?

İslam dininde ibadetlerin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi büyük önem taşırken, kurban ibadeti de belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Kurban kesimini kendisi yapamayacak olan kişiler ise vekalet yöntemiyle bu ibadeti yerine getirebilmektedir. Özellikle son yıllarda dernekler, vakıflar ve çeşitli organizasyonlar aracılığıyla verilen kurban vekaletleri daha yaygın hale geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre vekalet, kişinin kurbanını başka biri aracılığıyla kestirmesine imkan tanıyor. Ancak vekaletin geçerli sayılması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte 'Kurban vekaleti nasıl verilir? ve 'Vekalet verirken nelere dikkat edilmelidir?' sorularının cevapları!

Kurban vekaleti nasıl verilir Diyanet?

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR DİYANET?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre kurban ibadeti, kişinin bizzat kendisi tarafından yerine getirilebileceği gibi vekalet yoluyla da yapılabiliyor. Vekalet vermek isteyen kişi, kurban kesimini yapacak kişiyi ya da kurumu açık şekilde yetkilendirmelidir. Bu yetkilendirme sözlü olarak yapılabileceği gibi telefon, internet, yazılı belge veya diğer iletişim araçları üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir. "Kurbanımı kesmeye seni vekil tayin ettim" şeklindeki bir ifade vekalet için yeterli kabul ediliyor.

Kızılay kurban bağışı ne kadar 2026?

KURBAN VEKALETİNİN ŞARTLARI NELER?

Diyanet kaynaklarında yer alan bilgilere göre vekaletin geçerli olması için kişinin kendi rızasıyla yetki vermesi gerekiyor. Ayrıca vekalet verilen kişi veya kurumun da bu görevi kabul etmesi önem taşımaktadır. Kurban kesiminin dini kurallara uygun şekilde yapılması da vekalet sürecinin en önemli unsurları arasında bulunuyor. Bu nedenle güvenilir kurum ve kişilerin tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

Vekalet verirken nelere dikkat edilmeli?

KURBAN VEKALETİ KİMLERE VERİLEBİLİR?

Kurban vekaleti; bireylere, akrabalara, kasaplara, derneklere, vakıflara veya resmi kurumlara verilebiliyor. Günümüzde özellikle yardım kuruluşları aracılığıyla verilen vekaletler yoğun ilgi görmektedir. Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren kuruluşlar, vekalet yoluyla kesilen kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliyor. Ancak vatandaşların tercih ettikleri kurumun güvenilirliğini araştırmaları öneriliyor.

TELEFON VE İNTERNET ÜZERİNDEN VEKALET VERİLİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre teknolojik iletişim araçlarıyla verilen vekaletler de geçerli sayılıyor. Telefon görüşmesi, görüntülü konuşma, mesaj veya internet üzerinden yapılan onaylar vekalet kapsamında değerlendirilebilmektedir. Özellikle online bağış sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte vatandaşlar, farklı şehirlerde hatta farklı ülkelerde kurban kestirme imkanına sahip oluyor.

Kurban vekaleti nasıl verilir Diyanet?

VEKALETLE KESİLEN KURBAN DİNİ AÇIDAN GEÇERLİ Mİ?

Diyanet'e göre usulüne uygun şekilde verilen vekaletle kesilen kurban dini açıdan geçerli kabul ediliyor. Burada önemli olan nokta, vekaletin açık şekilde verilmesi ve kurban kesiminin İslami kurallara uygun biçimde gerçekleştirilmesi. Kurban ibadetini vekalet yoluyla yerine getiren kişiler de ibadetin sevabından faydalanabiliyor.

KURBAN VEKALETİ VERİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar ve dini kaynaklar, vekalet verilecek kurumun güvenilir olmasının önemine dikkat çekiyor. Kurban organizasyonunun şeffaf yürütülmesi, kesim sürecinin dini kurallara uygun olması ve etlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması en önemli kriterler arasında yer alıyor. Ayrıca vatandaşların bağış yapmadan önce kurumun faaliyetlerini ve resmi açıklamalarını incelemesi öneriliyor.

