Kurban kesilirken okunacak dualar DİYANET | Kurban kesimi sırasında hangi dua okunur?

Kurban ibadetini usulüne uygun ve manevi ruhuna yakışır şekilde eda etmek isteyen vatandaşlar, kesim anında okunacak dualar için araştırmalarını hızlandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bilgilendirmelerine göre, kurban kesilirken "Bismillahi Allahu Ekber" demek farz iken, kesim öncesinde ve sonrasında Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) okuduğu özel ayetler ve dualar bulunuyor. İşte kurbanı çevreleyen manevi iklimi yakalamak için kesim esnasında, öncesinde ve sonrasında okunması tavsiye edilen duaların Arapça okunuşları ve Türkçe anlamları ile kılınacak namazlar!

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 22:18
İslam dininde kurban, kulun yaratıcısına olan bağlılığının ve fedakarlığının en somut nişanelerinden biridir. Bu mübarek ibadeti yerine getirirken fiziki şartlara dikkat edildiği kadar, manevi şartlara ve sünnete uygun dualara da riayet edilmesi gerekir. Kurban edilecek hayvan incitilmeden kesim yerine götürülürken başlayan zikir süreci, kesim anında zirveye ulaşır. Vatandaşlar ise "Kurban kesilmeden önce hangi ayetler okunmalı?", "Kesim anında kesilirken okunacak dualar neler?" ve "Kurban bittikten sonra şükür duası nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte kurban ibadetinin manevi sıhhati için gerekli dualar ve tüm merak edilenler!

KURBAN KESİLMEDEN ÖNCE OKUNACAK DUALAR (NİYET DUASI)

Kurbanlık hayvan kıbleye karşı sol tarafı üzerine yatırıldıktan sonra, kurban sahibi veya kesen kişi ayakta durarak En'âm ve Âl-i İmrân surelerinde yer alan şu ayetleri okur:

Arapça Okunuşu: "İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn." (En'âm, 6/79)

Anlamı: "Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve ben müşriklerden değilim."

Ardından şu ayetle niyete devam edilir:

Arapça Okunuşu: "İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn. Lâ şerîke lehû ve bi zâlike umirtu ve ene evvelul muslimîn." (En'âm, 6/162-163)

Anlamı: "Şüphesiz benim namazım da, kurbanım da, yaşamam da, ölümüm de hiçbir ortağı olmayan âlemlerin rabbi Allah içindir. Bana böyle emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim."

KURBAN KESİLİRKEN OKUNACAK DUA | ZİKİR VE BESMELE

Kurbanı kesecek olan kişi bıçağı eline aldığında besmele çekmek zorundadır. Kulak ardı edilmemesi gereken en önemli fıkhi kural budur.

Okunuşu: "Bismillahi Allahu Ekber"

Anlamı: "Allah'ın adıyla, Allah en büyüktür."

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, eğer kurbanı kesen kişi besmele çekmeyi kasıtlı olarak (bilerek) terk ederse, o hayvanın eti Hanefi mezhebine göre yenmez. Ancak heyecanla veya unutarak besmele çekilmezse, kurban geçerlidir ve eti yenir. Hayvanı birden fazla kişi ortaklaşa kesiyorsa (örneğin bıçağı birlikte çekiyorlarsa), her birinin ayrı ayrı besmele çekmesi şarttır.

KURBAN KESİLİRKEN GETİRİLEN TEKBİRLER (TEŞRİK TEKBİRİ)

Kurban kesilirken, çevredekiler ve kesen kişi hep bir ağızdan Teşrik Tekbiri getirirler. Bu tekbirlerin kesim esnasında en az üç kere tekrarlanması sünnettir:

Okunuşu: "Allâhu ekber Allâhu ekber lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber Allâhu ekber ve lillâhi'l-hamd."

Anlamı: "Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur."

KURBAN KESİLDİKTEN SONRA OKUNACAK ŞÜKÜR DUASI

Kurban kesim işlemi tamamlanıp kan akıtıldıktan sonra, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) yaptığı şu şükür ve kabul duası okunur:

Arapça Okunuşu: "Allâhumme minke ve leke, Allâhumme tekabbel minnî kemâ tekabbelte min habîbike Muhammedin ve halîlike İbrâhîme."

Anlamı: "Allah'ım bu kurban sendendir ve senin rızan için kesilmiştir. Allah'ım, sevgilin Muhammed'den ve dostun İbrahim'den kabul ettiğin gibi benden de kabul eyle."

KURBAN KESİLDİKTEN SONRA ŞÜKÜR NAMAZI KILINIR MI?

Halk arasında kurban kesen kişinin hemen ardından iki rekat "Kurban Şükür Namazı" kılması gelenek haline gelmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre, fıkıh kaynaklarında "kurban namazı" adıyla özel bir namaz türü bulunmamaktadır. Ancak kişi, kendisine kurban kesme mali gücü ve ibadet etme fırsatı verdiği için Allah'a şükretmek amacıyla nafile (şükür) namazı kılabilir. Bu namazın kılınmasında dini bir sakınca olmadığı gibi, kılınması güzel bir davranış (müstehab) olarak kabul edilir.

