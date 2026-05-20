Kurban eti nasıl saklanır? Kurban etini uzun süre saklamanın püf noktaları

Kurban Bayramı'nda evlere neşeyle gelen kurban etleri, doğru işlenmediği ve saklanmadığı takdirde büyük bir israfa yol açabiliyor. Taze kesilen hayvan eti, henüz "canlılık ısısını" kaybetmediği için bakterilerin üremesine oldukça açık bir yapıdadır. Bu nedenle kurban etini saklama süreci, etin eve geldiği ilk dakikadan itibaren başlar. Doğru kapların seçilmesinden buzdolabı derecesine, dondurma yöntemlerinden etlerin çözdürülme aşamasına kadar her detay etin hem ömrünü hem de kalitesini belirler. Bayram sonrasında da lokum gibi yumuşak ve taze etler tüketmek isteyen vatandaşlar için, kurban etini saklamanın en güvenli ve pratik yollarını bir araya getirdik.

KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR? | ADIM ADIM

1. ADIM: Eti önce açık havada serinletin (en önemli aşama).

Eve gelen sıcak kurban etini asla hemen buzdolabına ya da derin dondurucuya koymayın.

Etleri geniş tepsilere veya temiz yaygılar üzerine birbirine değmeyecek şekilde dizin.

Güneş görmeyen, serin ve hava akımı olan bir odada en az 3-4 saat dinlendirerek etin oda sıcaklığına (canlılık ısısını kaybetmesine) gelmesini sağlayın.

Sıcak et üst üste yığılır veya poşete konursa "kendi ısısıyla pişer", çok kısa sürede yeşerir ve ağır bir koku yayarak bozulur.

2. ADIM: Porsiyonlara ayırarak paketleyin.

Etlerinizi buzdolabı poşetlerine koyarken en dikkat etmeniz gereken kural, tek pişirimlik porsiyonlar hazırlamaktır.

Derin dondurucudan çıkarılan et çözüldükten sonra asla tekrar dondurulmamalıdır. Bu durum çok ciddi gıda zehirlenmelerine yol açar.

Bu yüzden her poşete sadece bir yemekte kullanacağınız kadar kuşbaşı veya kıyma koyun. Poşetleri elinizle bastırarak yassılaştırın; böylece hem dondurucuda az yer kaplarlar hem de her yerleri eşit oranda donar.

3. ADIM: Buzdolabında normal şartlarda kaç gün saklanır?

Kurban etini hemen tüketmeyecekseniz ancak dondurucuya da koymak istemiyorsanız, buzdolabının normal gözünde (+2 ile +4 derece arasında) en fazla 3-4 gün saklayabilirsiniz. Kıymalık etler ise dokusu parçalandığı için daha çabuk bozulur; kıymayı buzdolabında en fazla 1-2 gün tutmalı, ardından ya pişirmeli ya da dondurucuya kaldırmalısınız.

4. ADIM: Derin dondurucuda saklama süreleri

Doğru şekilde soğutulmuş, havası alınarak paketlenmiş kurban etlerinin derin dondurucudaki (-18 derece ve altında) ömrü şu şekildedir:

Parça ve Kuşbaşı Etler: 6 ila 12 ay,

Kıyma ve Yağlı Etler: 3 ila 4 ay,

Sakatatlar (Ciğer, Yürek vb.): En fazla 2-3 ay güvenle saklanabilir.

SAKATATLARI VE YAĞLARI AYRI TUTUN

Kurbanın sakatatları (karaciğer, böbrek, yürek, işkembe vb.) ile normal etlerini asla aynı kapta dinlendirmeyin ve aynı poşette saklamayın. Sakatatların bakteri yükü çok daha fazladır ve yanındaki temiz etin de hızla bozulmasına yol açar. Aynı şekilde hayvanın iç yağlarını veya kuyruk yağını da etlerden ayırarak küçük parçalar halinde dondurmalı ya da kavurarak eritip kavanozlarda saklamalısınız.

DONDURULMUŞ ET NASIL ÇÖZDÜRÜLMELİ?

Kurban etini saklamak kadar, donmuş eti pişirmeye hazırlamak da önemlidir. Dondurucudan çıkardığınız eti kesinlikle oda sıcaklığında, kalorifer üzerinde veya sıcak suyun içinde çözdürmeyin. En sağlıklı yöntem, eti pişirmeden bir gün önce dondurucudan çıkarıp buzdolabının normal gözüne (+4 dereceye) koyarak yavaşça çözülmesini sağlamaktır.