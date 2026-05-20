Kurban eti nasıl doğranır? Kemikli et doğrama ve parçalama teknikleri
Kurban Bayramı'nda etin lezzetini kaybetmemesi ve yemeklerde lokum gibi yumuşak olması, tamamen doğru doğrama tekniğine bağlıdır. Yanlış kesilen etler ne kadar pişerse pişsin sert ve kayış gibi kalabilir. Usta kasaplar, kurban etini doğramadan önce mutlaka dinlendirilmesi gerektiğinin altını çizerken, kesim esnasında bıçağın liflerin aksine vurulması gerektiğini vurguluyor. İşte kıymalıktan kuşbaşıya, antrikottan haşlamalığa kadar kurban etini en doğru doğrama yöntemleri!
Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 23:05
ADIM ADIM KURBAN ETİ DOĞRAMA TEKNİKLERİ
Kurban etini parçalara ayırırken şu sırayı takip etmek işinizi büyük ölçüde kolaylaştıracaktır:
1. Eti Mutlaka Dinlendirin
Kurban eti kesildikten hemen sonra "ölüm sertliği" (rigor mortis) adı verilen sert bir yapıya sahip olur. Sıcak et hem çok zor doğranır hem de pişerken sert kalır. İmkanınız varsa eti serin ve güneş görmeyen bir yerde en az 4-5 saat, ideali ise parçalar halinde buzdolabında 1 gece dinlendirmektir. Dinlenen et gevşer ve yağları donacağı için çok daha rahat doğranır.
2. Liflerin Yönüne Dikkat Edin
Eti doğrarken lokum gibi yumuşak olmasını sağlayan en büyük sır, lif yönüdür. Etin üzerindeki uzun çizgiler (lifler) ne tarafa doğru gidiyorsa, bıçağınızı o çizgilerin dikine (enine) vurmalısınız. Liflerin yönüne paralel (aynı doğrultuda) kesilen etler pişerken sertleşir ve çiğnemesi zorlaşır. Lifleri enlemesine kesmek, etin dokusunu parçalayarak yumuşamasını sağlar.
3. Kullanım Amacına Göre Bölümlere Ayırın
Etin her bölgesi her yemekte aynı sonucu vermez. Doğrama işlemine başlamadan önce eti kategorilere ayırın. Bol kemikli ve kaslı olan gerdan ve incik haşlamalık olarak büyük parçalar halinde ayrılmalıdır. But ve kol kısmı yağsız ve sıkı etlerdir. Bu kısımlar en ideal kuşbaşı ve sote yapılacak bölgelerdir. Kuşbaşı doğrarken parçaların eşit büyüklükte olmasına dikkat edin ki aynı sürede pişsinler.
Hayvanın göğüs ve karın kısmındaki etler daha yağlı ve yumuşaktır. En lezzetli kıyma ve köfte bu bölgeden çıkar. Kıymalık etleri doğrarken kasap makinesine rahat girmesi için şeritler halinde kesebilirsiniz. Sırt bölgesi antrikot, kontrfile ve bonfile ise hayvanın en değerli ve yumuşak yeridir. Buraları dikey dilimler halinde keserek biftek, pirzola veya bonfilelik olarak ayırın.
ETLERİ DOĞRARKEN HANGİ BIÇAKLAR KULLANILMALI?
Et doğrarken kesinlikle tırtıklı veya kör bıçaklar kullanılmamalıdır. Etin suyunu içinde hapsetmek ve lifleri tek hamlede kesmek için geniş hazneli, çok keskin kasap bıçakları tercih edilmelidir. ahşap kesme tahtaları bakterileri içine emebileceği için kurban eti doğrarken polietilen (plastik/sert mika) kesme tahtaları tercih edilmeli ve tahta sık sık temizlenmelidir. Doğrama esnasında etin üzerindeki kalın ve sert sinirleri (gümüş zarları) bıçağın ucuyla sıyırarak ayırın. Ancak etin lezzetli kalması için üzerindeki doğal ve yumuşak iç yağları tamamen temizlemeyin; bu yağlar eti pişerken besler.
DOĞRANAN ETLER NASIL SAKLANIR?
Doğrama işlemi bittikten sonra etleri hemen poşetleyip dondurucuya atmayın. Doğranan etleri temiz bir tepsiye yayın ve buzdolabının normal kısmında birkaç saat soğutun. Tamamen soğuyan ve suyunu salmayan etleri, tek pişirimlik porsiyonlar halinde buzdolabı poşetlerine koyarak yassılaştırın (hava almayacak şekilde) ve derin dondurucuya kaldırın.
