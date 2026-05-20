Kurban eti nasıl doğranır? Kemikli et doğrama ve parçalama teknikleri

Bayram namazı ve kurban kesiminin ardından evlerde en çok mesai harcanan alan mutfaklar oluyor. Büyük parçalar halinde eve gelen kurban etlerinin doğru şekilde işlenmesi, bayram boyunca ve sonrasında yapılacak yemeklerin kalitesini doğrudan etkiler. Birçok kişi eti eve gelir gelmez hemen doğrama hatasına düşer; oysa sıcak etin doğranması hem zordur hem de etin suyunu kaybetmesine neden olur. Kurban etini kuşbaşı, kıyma, biftek veya pirzolalık olarak ayırırken dikkat edilmesi gereken temel kurallar, etin saklama ömrünü de uzatır. Mutfakta bıçakları bileyen vatandaşlar için, eti ziyan etmeden en verimli şekilde doğramanın püf noktalarını derledik. İşte kurban eti parçalama ve doğrama yöntemleri!

Hayvanın ana bölümleri ayrıldıktan sonra, her parça kendi içinde kullanım amacına göre tasnif edilir. Arka bacakları oluşturan but kısmı, hayvanın en az hareket eden ve bu yüzden en yumuşak olan yerlerinden biridir; burası rulo yapılarak fırınlık veya dilimlenerek bifteklik olarak ayrılır. Hayvanın sırt kısmında yer alan ve en değerli bölge olan antrikot ve kontrfile, kemiklerinden sıyrılarak bütün halde ya da dilim dilim pirzolalık olarak paketlenir. Ön kollar ve gerdan bölgesi ise daha fazla hareket ettiği için kaslı ve sert bir yapıya sahiptir; bu kısımlar kemikli parçalar halinde haşlamalık yemekler için ayrılır. Son olarak, döş ve boşluk kısımları gibi yağ oranının yüksek olduğu bölgeler, lezzetli köfteler ve yemekler elde etmek amacıyla doğrudan kıymalık et havuzuna dahil edilir. Parçalama esnasında etin üzerindeki kalın gümüş zarlar ve sert sinirler bıçak ucuyla sıyrılmalı, ancak etin lezzetini koruyan mermersi iç yağ dokusuna dokunulmamalıdır.