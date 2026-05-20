Kurban Bayramı'nda oruç tutulur mu? Diyanet'ten Kurban Bayramı orucu açıklaması

İslam aleminde yardımlaşma, dayanışma ve fedakarlığın simgesi olan Kurban Bayramı, sadece kurban kesmekle değil, zikir, namaz ve dualarla da ihya edilen mübarek bir zaman dilimidir. Bu dönemde maneviyatını güçlendirmek isteyen pek çok mümin, oruç ibadetine yönelmektedir. Ancak İslam dini, sevinç ve ikram günleri olarak kabul edilen bayram günlerinde oruç tutulmasını uygun görmemiştir. Vatandaşlar ise "Kurban Bayramı orucu nedir?" "Arefe günü tutulan orucun sevabı nedir?" ve "Bayram sabahı bir şey yemeden beklemek oruç mudur?" sorularına yanıt arıyor. Fıkhi kaynaklar ışığında, bayram döneminde oruç ibadetinin sınırlarını sizler için derledik. İşte detaylar!

KURBAN BAYRAMINDA ORUÇ TUTULUR MU?

İslam dininde Ramazan Bayramı'nın birinci günü ile Kurban Bayramı'nın dört günü olmak üzere yılda toplam beş gün oruç tutulması yasaklanmıştır. Hz. Muhammed (s.a.v.), bayram günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir. Kurban Bayramı, kesilen kurbanların etlerinin paylaşıldığı, fakirlerin gözetildiği ve ziyafetlerin verildiği bir ikram dönemidir. Allah'ın kullarına sunduğu bu ikramı reddetmek anlamına geleceğinden, bayram günlerinde oruç tutmak doğru bulunmamıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi bilgilendirmelerine göre, Kurban Bayramı'nın 1, 2, 3 ve 4. günlerinde oruç tutmak tahrîmen mekruh (harama yakın mekruh) olarak kabul edilmiştir. Bu günlerde niyet edilerek oruç tutulması dinen sakıncalıdır.

KURBAN BAYRAMI ARİFESİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Bayram günlerinde oruç tutulması yasak olsa da, bayramdan bir önceki gün olan arefe günü oruç tutmak İslamiyet'te çok büyük bir sevap ve fazilet olarak müjdelenmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde, "Arefe günü tutulan orucun, geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlatacağını Allah'ın rahmetinden umarım" buyurmuştur. Kurban Bayramı'ndan önceki ilk dokuz gün (Zilhicce ayının ilk dokuz günü) genel olarak oruçlu geçirilmesi tavsiye edilen mübarek günlerdir. Bu dokuz günün zirve noktası ise arefe günüdür. Hacca gidenlerin vakfe görevini aksatmaması adına arefe günü oruç tutmaması daha uygun görülürken, hacca gidemeyen Müslümanlar için bu günü oruçla geçirmek çok faziletlidir.

KURBAN BAYRAMI SABAHI BİR ŞEY YEMEMEK ORUÇ MUDUR?

Halk arasında "Kurban orucu" olarak bilinen ve kurban kesilene kadar sabah hiçbir şey yememe geleneği, teknik anlamda şer'i bir oruç değildir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Kurban Bayramı namazından çıkana ve kurbanı kesilene kadar hiçbir şey yemez, günün ilk lokmasını kesilen kurbanın etinden (özellikle ciğerinden) yerdi. Bu durum dini bir zorunluluk veya akşam namazına kadar süren bir oruç değildir. Kurban kesecek durumu olan kişilerin, bayram sabahı ilk yiyeceklerini kendi kurbanlarının etinden seçmesi müstehab (güzel ve hoş karşılanan) bir sünnettir. Ancak kurbanın kesilmesi gecikecekse veya kişi rahatsızsa, bayram sabahı kahvaltı yapmasında hiçbir dini sakınca bulunmamaktadır.