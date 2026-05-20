Kızılay kurban bağışı ne kadar, kaç TL 2026? Yurt içi, dışı vekaletle kurban bağışı

Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken, kurban ibadetini vekalet yoluyla ifa etmek isteyen hayırseverler kurumların fiyat tarifelerini yakından takip ediyor. İnsani yardımın sembolü Türk Kızılay, Kısıklı Merkez Binası'nda düzenlenen basın toplantısıyla 2026 yılı kurban organizasyonunun startını verdi. İslami kurallara, hijyenik standartlara uygun olarak kesilecek kurbanların etlerini et konservesi (kavurma) haline getirerek yıl boyu ihtiyaç sahiplerine dağıtan kurum, bu yıl özellikle Gazze/Filistin bölgesine yönelik yardımların altını çizdi. Hem yurt içinde hem de sınırların ötesinde bayram neşesini büyütmek isteyen vatandaşlar için güncel fiyat listesi ve alternatif bağış kanalları sisteme yüklendi. İşte 2026 vekaletle kurban bağış fiyatları ve detaylar!

KIZILAY KURBAN BAĞIŞ FİYAT LİSTESİ 2026

Türk Kızılay tarafından bu yıl için belirlenen vekaletle kurban kesim fiyatları, bağışın yapılacağı bölge ve amaca göre şu şekilde açıklandı:

Yurt İçi Kurban Bağışı: 17.250 TL

Filistin/Gazze Kurban Bağışı: 17.250 TL

Yurt Dışı Kurban Bağışı: 6.350 TL

Yurt İçi Adak, Akika, Şükür Kurbanı: 17.250 TL

Yurt Dışı Adak, Akika, Şükür Kurbanı: 6.350 TL

KIZILAY KURBAN BAĞIŞINDA TAKSİT YAPILIYOR MU?

Türk Kızılay, kurban ibadetini yerine getirirken bütçesini zorlamak istemeyen hayırseverler için anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeme kolaylığı sağlıyor. Yapılan resmi açıklamaya göre, kurban hisse bedeli ödemelerinde kredi kartı kullanan bağışçılar için 2 ila 4 taksit imkanı tanınmaktadır. Kesilen kurbanların her aşaması (kesim, paketleme, dağıtım) hakkında bağışçılara SMS ve video yoluyla bilgilendirme yapılacağı da kurum tarafından taahhüt edilmiştir.

BAĞIŞLANAN KURBANLAR NASIL DAĞITILIYOR?

Türk Kızılay, vekaletini aldığı kurbanları sadece bayram döneminde değil, yılın 365 günü ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaştırabilmek için modern ve örnek bir lojistik model uygulamaktadır. Noter huzurunda, din görevlileri ve veteriner hekimlerin gözetiminde İslami usullere uygun olarak kesilen kurban etleri, soğuk zincir kırılmadan modern kombinalara nakledilmektedir. Burada dinlendirilen etler, besin değerini kaybetmeyecek şekilde ısıl işlemlerden geçirilerek kıyma ve kuşbaşı şeklinde konservelenmektedir. "Kızılay Kavurma Konservesi" haline getirilen bu etler, hiçbir koruyucu madde eklenmeden uzun raf ömrüne sahip olacak şekilde paketlenmekte ve yıl boyunca afet zedelere, aşevlerine ve sosyal yardım listelerindeki yoksul ailelere düzenli olarak dağıtılmaktadır. Yurt dışında kesilen kurbanlar ise anlık olarak sıcak et şeklinde, başta Filistin/Gazze olmak üzere kriz ve savaş bölgelerindeki ailelere paylar halinde bayram süresince elden teslim edilmektedir.

KIZILAY KURBAN BAĞIŞLARI NASIL YAPILIR?

Türk Kızılay, 2026 yılı vekaletle kurban bağışı sürecinde hayırseverlerin işlemlerini kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayabilmesi için zengin alternatiflere sahip entegre bir bağış altyapısı sunmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güncel fetva ve görüşlerine uygun olarak yürütülen sistemde, kurban bedelini kuruma ulaştıran bağışçıların vekaletleri dijital onay mekanizmasıyla otomatik olarak alınmakta, adayların ayrıca sesli vekalet vermesine gerek kalmamaktadır. Sınırların ötesindeki mazlumlara ve yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine el uzatmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini Türk Kızılay'ın internet sayfası üzerinden kredi kartı veya banka kartıyla saniyeler içinde gerçekleştirebilmektedir. Teknolojiyi yakından takip eden bağışçılar yenilenen Kızılay Mobil Uygulaması üzerinden de kategorisel seçimler yaparak hisse ödemelerini tamamlayabilmektedir.

Dijital kanalların yanı sıra geleneksel yöntemleri tercih eden vatandaşlar için bankacılık sistemleri üzerinden de büyük kolaylıklar sağlanmaktadır. Tüm bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış tahsilat sistemleri ve kurumsal bağış hesapları kullanılarak işlemler yürütülebildiği gibi, 7/24 FAST sistemi ile anlık olarak EFT veya havale yoluyla da kurban vekaleti verilebilmektedir. Yurt dışından ya da döviz cinsinden kurban bağışında bulunmak isteyen gurbetçiler ise Ziraat Bank International AG hesapları ile uluslararası muhabir banka ağlarını kullanabilmektedir. İnternet erişimi olmayan veya işlemlerini uzman desteğiyle yürütmek isteyen hayırseverler ise yurt içinden 168, yurt dışından ise 0 212 168 00 00 numaralı Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattını telefonla arayarak çağrı merkezi personeli eşliğinde kurbanlarını bağışlayabilmektedir. Tüm bunların ötesinde, dileyen bağışçılar ülke genelindeki Kızılay şubelerine veya Kızılay Genel Merkez Ofisine bizzat giderek makbuz karşılığında nakit ya da kartla ödeme yapabilmektedir. Veteriner hekim kontrolünde, noter huzurunda ve İslami usullere uygun olarak kesilen kurbanların her aşaması, kesim işleminin tamamlanmasının ardından bağışçılara SMS ve e-posta yoluyla anlık olarak raporlanmaktadır.

KIZILAY KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Kızılay'a kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, dijital ve fiziki birçok kanal üzerinden işlemlerini kolayca gerçekleştirebilirler. İşte vekalet verme yolları:

İnternet Üzerinden: Kurumun resmi web sitesi olan kizilay.org.tr adresindeki "Hemen Bağışla" sekmesinden kredi kartı veya banka kartıyla,

Kurumun resmi web sitesi olan kizilay.org.tr adresindeki "Hemen Bağışla" sekmesinden kredi kartı veya banka kartıyla, Banka EFT / Havale: Tüm bankalarda bulunan Türk Kızılay kurban hesap numaralarını kullanarak,

Tüm bankalarda bulunan Türk Kızılay kurban hesap numaralarını kullanarak, Ücretsiz Bağış Hattı: 168 numaralı Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattını arayarak telefon üzerinden,

168 numaralı Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattını arayarak telefon üzerinden, Mobil Uygulama: Akıllı telefonlara indirilen "Kızılay Mobil" uygulaması aracılığıyla,

Akıllı telefonlara indirilen "Kızılay Mobil" uygulaması aracılığıyla, Fiziki Şubeler ve PTT: Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden, PTT merkezlerinden veya bankalardaki Kızılay bağış ekranlarından bizzat vekalet verilebilmektedir.