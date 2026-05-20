Instagram Şipşak (Instants) özelliği nedir? Instagram Şipşak nasıl kapatılır?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcı deneyimini değiştiren yeni özelliği "Şipşak" (Instants) ile gündemde. "Instagram Şipşak nedir, Instagram Şipşak özelliği nasıl kapatılır?" soruları, uygulamanın son güncellemesinin ardından milyonlarca kullanıcı tarafından aratılmaya başlandı. Anlık paylaşım odağıyla gelen bu özellikten memnun kalmayanlar için adım adım Instagram Şipşak kapatma rehberi haberimizde...

INSTAGRAM ŞİPŞAK ÖZELLİĞİ NASIL KAPATILIR?

Instagram'ın bu yeni özelliğinden gelen anlık bildirimleri engellemek veya Şipşak ekranının profilinizde görünmesini istemiyorsanız, aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayarak özelliği kolayca kapatabilirsiniz.

Adım Adım Şipşak (Instants) Kapatma Rehberi:

Profilinize Giriş Yapın: Instagram uygulamasını açın ve sağ alt köşede yer alan profil resminize tıklayarak profil ekranınıza gelin.

Ayarlar Menüsünü Açın: Sağ üst köşede bulunan üç çizgi (Menü) ikonuna dokunun ve açılan listeden "Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğine girin.

Bildirimler Sekmesini Bulun: Menüde yer alan "Bildirimler" (Notifications) seçeneğine tıklayın.

Şipşak (Instants) Ayarlarına Geçin: Bildirim ayarları listesinde yer alan "Şipşak" veya "Instants" başlığını bulun.

Özelliği Kapatın: Karşınıza çıkan ekranda "Bildirimlere İzin Ver" seçeneğini "Kapalı" konumuna getirin.

Profil Görünümünü Kapatma: Eğer özelliğin ana sayfanızda veya hikaye panelinizde de tamamen gizlenmesini istiyorsanız; Ayarlar ve Gizlilik > Özellik Yönetimi / İçerik Tercihleri menüsünden "Şipşak Özelliğini Devre Dışı Bırak" seçeneğini işaretleyin.

INSTAGRAM ŞİPŞAK ÖZELLİĞİ NASIL AÇILIR?

Eğer özelliği daha önce kapattıysanız ve yeniden aktif hale getirerek arkadaşlarınızın anlık paylaşımlarını görmek istiyorsanız şu adımları izlemelisiniz:

Ayarlar ve Gizlilik > Bildirimler > Şipşak (Instants) yolunu takip ederek "Bildirimleri Aç" butonunu aktif hale getirin.

Uygulamanız güncel değilse bu özelliği göremeyebilirsiniz. Özelliğin açılmaması durumunda Google Play Store veya App Store üzerinden Instagram uygulamanızı en son sürüme güncellediğinizden emin olun.