Instagram Şipşak (Instants) özelliği nedir? Instagram Şipşak nasıl kapatılır?

Ziraat Türkiye Kupası
"Instagram Şipşak ayarı nereden değiştirilir, kesin kapatma yöntemi nedir?" aramaları sosyal medya kullanıcılarının ana gündem maddesi haline geldi. BeReal uygulamasına benzerliğiyle dikkat çeken ve günün rastgele saatlerinde anlık fotoğraf paylaşımını tetikleyen bu özellik, profil ayarları üzerinden tek tıkla devre dışı bırakılabiliyor. Instagram Şipşak (Instants) özelliğini adım adım kapatma rehberi tüm detaylarıyla haberimizin devamında.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 14:10 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2026 07:35
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcı deneyimini değiştiren yeni özelliği "Şipşak" (Instants) ile gündemde. "Instagram Şipşak nedir, Instagram Şipşak özelliği nasıl kapatılır?" soruları, uygulamanın son güncellemesinin ardından milyonlarca kullanıcı tarafından aratılmaya başlandı. Anlık paylaşım odağıyla gelen bu özellikten memnun kalmayanlar için adım adım Instagram Şipşak kapatma rehberi haberimizde...

INSTAGRAM ŞİPŞAK ÖZELLİĞİ NASIL KAPATILIR?

Instagram'ın bu yeni özelliğinden gelen anlık bildirimleri engellemek veya Şipşak ekranının profilinizde görünmesini istemiyorsanız, aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayarak özelliği kolayca kapatabilirsiniz.

(ADIM ADIM KAPATMA İŞLEMİ)

Adım Adım Şipşak (Instants) Kapatma Rehberi:

Profilinize Giriş Yapın: Instagram uygulamasını açın ve sağ alt köşede yer alan profil resminize tıklayarak profil ekranınıza gelin.

Ayarlar Menüsünü Açın: Sağ üst köşede bulunan üç çizgi (Menü) ikonuna dokunun ve açılan listeden "Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğine girin.

Bildirimler Sekmesini Bulun: Menüde yer alan "Bildirimler" (Notifications) seçeneğine tıklayın.

Şipşak (Instants) Ayarlarına Geçin: Bildirim ayarları listesinde yer alan "Şipşak" veya "Instants" başlığını bulun.

Özelliği Kapatın: Karşınıza çıkan ekranda "Bildirimlere İzin Ver" seçeneğini "Kapalı" konumuna getirin.

Profil Görünümünü Kapatma: Eğer özelliğin ana sayfanızda veya hikaye panelinizde de tamamen gizlenmesini istiyorsanız; Ayarlar ve Gizlilik > Özellik Yönetimi / İçerik Tercihleri menüsünden "Şipşak Özelliğini Devre Dışı Bırak" seçeneğini işaretleyin.

INSTAGRAM ŞİPŞAK ÖZELLİĞİ NASIL AÇILIR?

Eğer özelliği daha önce kapattıysanız ve yeniden aktif hale getirerek arkadaşlarınızın anlık paylaşımlarını görmek istiyorsanız şu adımları izlemelisiniz:

Ayarlar ve Gizlilik > Bildirimler > Şipşak (Instants) yolunu takip ederek "Bildirimleri Aç" butonunu aktif hale getirin.

Uygulamanız güncel değilse bu özelliği göremeyebilirsiniz. Özelliğin açılmaması durumunda Google Play Store veya App Store üzerinden Instagram uygulamanızı en son sürüme güncellediğinizden emin olun.

G.Saray'a bedava dünya yıldızı!
G.Saray'da 3 yıldız için karar çıktı!
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
Albayrak Doktrini Türkiye'yi enerji devine dönüştürdü: Güneydoğu'da petrol kuleleri yükseliyor
F.Bahçe'ye Kim Min-jae şoku!
G.Saray'da ayrılığa onay çıktı!
Brighton'da sezonun oyuncusu Ferdi! 01:21
Brighton'da sezonun oyuncusu Ferdi! 01:20
Tottenham'dan kritik kayıp! 00:19
Tottenham'dan kritik kayıp! 00:18
Conte'den flaş karar! F.Bahçe... 00:17
Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! 00:17
G.Saray'a bedava dünya yıldızı! 00:17
Premier Lig'de şampiyon Arsenal! 00:17
Süper Lig'de tescil gelişmesi! 00:17
İşte Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü 00:17
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi kaç transfer yapacaklar? 00:17
F.Bahçe'ye 50 milyon Euro'luk forvet! 00:16