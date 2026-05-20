Daha 17 oyuncuları (RESİMLİ) | Daha 17 dizisinin konusu ne?

Televizyon ekranlarında pazar gecesi rekabeti kızışıyor. Kanal D, güçlü senaryosu ve görkemli prodüksiyonuyla dikkat çeken yeni dizisi Daha 17 için yayın tarihini netleştirdi. Gökhan Korkusuz ve Redife Zerener'in kaleme aldığı dizi, yurtlarda büyüyen ve tek amacı hayattaki tek akrabası olan kardeşini bulmak olan bir gencin hikayesini odağına alıyor. Bodrum'un ışıltılı sokaklarının ardında gizlenen karanlık sırları, imkansız bir aşkı ve güç savaşlarını konu alan Daha 17, sadece bir gençlik draması değil, aynı zamanda geçmişin sırlarla dolu duvarlarını yıkmaya çalışan bir ailenin sarsıcı hikayesini ekranlara taşıyacak. İşte merak edilenler!