Daha 17 oyuncuları (RESİMLİ) | Daha 17 dizisinin konusu ne?
Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak’ın oturduğu Daha 17, Pazar günleri Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Başrollerini usta oyuncu Nesrin Cavadzade ve genç yetenek Çağan Efe Ak’ın paylaştığı dizi, beş yaşında kaybettiği ailesinden geride kalan tek bağ olan kardeşini arayan 17 yaşındaki Aras'ın Bodrum'daki amansız mücadelesini anlatıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle yaz sezonuna damga vurması beklenen dizinin ilk bölümü için geri sayım başladı. İşte Daha 17 konusu ve oyuncu kadrosu!
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 20:46 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2026 20:48
DAHA 17 GERÇEK HİKAYEDEN UYARLAMA MI?
Dizinin merkezinde yer alan Aras'ın kardeşini arama mücadelesi ve Akkayalar ailesinin sırlarla dolu dünyası izleyicide gerçekçilik hissi uyandırsa da, Daha 17 dizisi gerçek bir hayat hikayesinden uyarlama değil. Dizi, senaristler Gökhan Korkusuz ve Redife Zerener tarafından kaleme alınmış tamamen kurgusal bir senaryoya sahiptir. Karakterlerin derinliği, yurtlarda büyüyen çocukların yaşadığı zorluklar ve aile içi güç savaşları gibi temalar toplumsal gerçekliklerden beslenerek kurgulanmış olsa da, olay örgüsü ve kişilerin tamamı yaratıcı yazarlık ürünü olarak ekrana taşınmaktadır.
DAHA 17 OYUNCU KADROSU
👆Nesrin Cavadzade
👆Çağan Efe Ak
👆Ceren Ayruk
👆Armağan Oğuz
👆Ata Yaşat
👆Batuhan Mora
👆Berra Ahsen Uslu
👆Bülent Seyran
👆Cemal Toktaş
👆Çağdaş Onur Öztürk
👆Deniz Ali Cankorur
👆Dilara Aksüyek
👆Efe Musa
👆Ezgi Dalgıç
👆Güneş Hayat
👆Hakan Meriçliler
👆Helin Elveren
👆Melis Babadağ
👆Ahmet Can Özer
