Daha 17 oyuncuları (RESİMLİ) | Daha 17 dizisinin konusu ne?

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak’ın oturduğu Daha 17, Pazar günleri Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Başrollerini usta oyuncu Nesrin Cavadzade ve genç yetenek Çağan Efe Ak’ın paylaştığı dizi, beş yaşında kaybettiği ailesinden geride kalan tek bağ olan kardeşini arayan 17 yaşındaki Aras'ın Bodrum'daki amansız mücadelesini anlatıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle yaz sezonuna damga vurması beklenen dizinin ilk bölümü için geri sayım başladı. İşte Daha 17 konusu ve oyuncu kadrosu!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 20:46 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2026 20:48
Televizyon ekranlarında pazar gecesi rekabeti kızışıyor. Kanal D, güçlü senaryosu ve görkemli prodüksiyonuyla dikkat çeken yeni dizisi Daha 17 için yayın tarihini netleştirdi. Gökhan Korkusuz ve Redife Zerener'in kaleme aldığı dizi, yurtlarda büyüyen ve tek amacı hayattaki tek akrabası olan kardeşini bulmak olan bir gencin hikayesini odağına alıyor. Bodrum'un ışıltılı sokaklarının ardında gizlenen karanlık sırları, imkansız bir aşkı ve güç savaşlarını konu alan Daha 17, sadece bir gençlik draması değil, aynı zamanda geçmişin sırlarla dolu duvarlarını yıkmaya çalışan bir ailenin sarsıcı hikayesini ekranlara taşıyacak. İşte merak edilenler!

DAHA 17 KONUSU NE?

Beş yaşında ailesini kaybeden ve kimsesiz büyüyen 17 yaşındaki Aras, geçmişinden geride kalan tek kişi olan kardeşini bulabilmek için Bodrum'a gelir. Doğal karizması ve gözü kara cesaretiyle dikkat çeken Aras, burada hayal ettiğinden çok daha zorlu bir dünyaya adım atar. Bodrum'un en nüfuzlu ve tehlikeli ailesi olan Akkayalarla yolunun kesişmesi, genç delikanlıyı amansız bir savaşın tam ortasına iter. Akkayaların acımasız oğlu Teoman ile Aras arasında başlayan büyük düşmanlık, ailenin duru güzelliğiyle dikkat çeken kızları Leyla'nın Aras'a aşık olmasıyla iyice alevlenir. Şehirde hızlıca "istenmeyen kişi" ilan edilen Aras, hayatta tutunabilmek için tüm gücüyle savaşırken kendisine el uzatan sadık dostlar edinecektir. Ancak kardeşi uğruna verdiği bu mücadele hem aşkını hem de dostluklarını büyük sınavlardan geçirecektir. Aras sonunda kardeşini bulduğunda her şeyin bittiğini zannetse de, geçmişin sırlarla örülü duvarları yıkıldığında asıl savaşın yeni başladığını ve bildiği hiçbir şeyin aslında zannettiği gibi olmadığını acı bir şekilde öğrenecektir.

DAHA 17 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D'nin iddialı yaz dönemi yapımı Daha 17, 31 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Pazar akşamlarının ekran yarışına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen dizi, görkemli Bodrum manzaraları eşliğinde çekilen ilk bölümüyle televizyonseverlere merhaba diyecek. Tanıtımları şimdiden büyük ilgi gören ve güçlü prodüksiyonuyla öne çıkan yapım, her pazar akşamı aynı saatte yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam edecek.

DAHA 17 GERÇEK HİKAYEDEN UYARLAMA MI?

Dizinin merkezinde yer alan Aras'ın kardeşini arama mücadelesi ve Akkayalar ailesinin sırlarla dolu dünyası izleyicide gerçekçilik hissi uyandırsa da, Daha 17 dizisi gerçek bir hayat hikayesinden uyarlama değil. Dizi, senaristler Gökhan Korkusuz ve Redife Zerener tarafından kaleme alınmış tamamen kurgusal bir senaryoya sahiptir. Karakterlerin derinliği, yurtlarda büyüyen çocukların yaşadığı zorluklar ve aile içi güç savaşları gibi temalar toplumsal gerçekliklerden beslenerek kurgulanmış olsa da, olay örgüsü ve kişilerin tamamı yaratıcı yazarlık ürünü olarak ekrana taşınmaktadır.

DAHA 17 OYUNCU KADROSU

👆Nesrin Cavadzade

👆Çağan Efe Ak

👆Ceren Ayruk

👆Armağan Oğuz

👆Ata Yaşat

👆Batuhan Mora

👆Berra Ahsen Uslu

👆Bülent Seyran

👆Cemal Toktaş

👆Çağdaş Onur Öztürk

👆Deniz Ali Cankorur

👆Dilara Aksüyek

👆Efe Musa

👆Ezgi Dalgıç

👆Güneş Hayat

👆Hakan Meriçliler

👆Helin Elveren

