Canlı altın fiyatları | 20 Mayıs gram altın ne kadar?

Canlı altın fiyatları | 20 Mayıs gram altın ne kadar?

Yatırımcılar ve birikim yapan vatandaşlar arama motorlarında "20 Mayıs 2026 Çarşamba canlı altın fiyatları ne kadar, bugün gram altın ve çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Küresel piyasalarda ons altındaki gevşemenin iç piyasaya yansımasıyla birlikte ibre aşağı yönü gösteriyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2026 14:12
Canlı altın fiyatları | 20 Mayıs gram altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Hafta başından bu yana baskı altında kalan altın kurlarında, fiziki altın alım satımının kalbi Kapalıçarşı'da hareketli dakikalar yaşanıyor. 20 Mayıs gram altın fiyatı ve çeyrek altın canlı alış-satış rakamları, banka makas aralıklarını takip eden tasarruf sahiplerinin odağında. Serbest piyasada tabelaların hangi seviyeden açıldığını, giren son dakika verileri doğrultusunda sizler için derledik. İşte güncel altın piyasası raporu...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.584,50 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.585,25 TL

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Geçtiğimiz haftalarda tarihi zirvelerini zorlayan değerli metaller, küresel merkez bankalarının faiz politikalarına dair netleşen beklentiler ve kâr satışlarının gelmesiyle bir miktar geriledi. Uzmanlar, Mayıs ayının ilk günlerine kıyasla gram altının ortalama 153 TL civarında bir değer kaybı yaşadığını ancak yılbaşı başlangıç fiyatlarına oranla yatırımcısına hala %9'un üzerinde kazanç sağlamaya devam ettiğini belirtiyor.

20 MAYIS ÇARŞAMBA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,59 (Alış) - 45,60 (Satış)

◼EURO: 52,92 (Alış) - 52,92 (Satış)

◼STERLİN: 61,13 (Alış) - 61,14 (Satış)

Canlı altın fiyatları | 20 Mayıs 2026

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (20 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6.584,50 TL 6.585,25 TL
Çeyrek Altın 10.713,00 TL 10.777,00 TL
Yarım Altın 21.425,00 TL 21.548,00 TL
Tam Altın 42.103,48 TL 42.941,61 TL
Ata Altın 43.419,22 TL 44.522,29 TL
22 Ayar Bilezik 5.977,40 TL 6.026,38 TL
Gümüş 110,87 TL 110,96 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 20 Mayıs Çarşamba günü saat 14.10 itibarıyla alınmıştır.

G.Saray'dan golcü operasyonu! Teklif ortaya çıktı
Mourinho F.Bahçeli yıldızı Real Madrid'e alıyor!
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
Başkan Erdoğan'dan AK Parti grubunda tarihi konuşma: "Bu dava ümmetin davasıdır" | CHP'ye yolsuzluk ayarı: "Kendi kifayetsizliklerini kapatmanın derdindeler"
Beşiktaş için Sampaoli iddiası!
G.Saray'dan Camavinga hamlesi!
Son Dakika
Beşiktaş için Sampaoli iddiası! 13:49
F.Bahçe için flaş Guardiola iddiası! 12:57
G.Saray'dan golcü operasyonu! Teklif ortaya çıktı 12:32
Freiburg-Aston Villa maçı bilgileri 12:30
Orkun Kökçü, Beşiktaş'ta zirvede! 12:22
G.Saray'dan Camavinga hamlesi! 12:13
Eyüpspor son nefeste Süper Lig'de kaldı! 12:01
UEFA Başkanı Ceferin'den flaş G.Saray sözleri! 11:59
Göztepe transferde sona geldi! 11:52
F.Bahçe Beko'nun hedefi üst üste şampiyonluk! 11:37
"Sezon başı benim için..." 11:33
EuroLeague'in en başarılısı Real Madrid! 11:29