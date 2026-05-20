Canlı altın fiyatları | 20 Mayıs gram altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Hafta başından bu yana baskı altında kalan altın kurlarında, fiziki altın alım satımının kalbi Kapalıçarşı'da hareketli dakikalar yaşanıyor. 20 Mayıs gram altın fiyatı ve çeyrek altın canlı alış-satış rakamları, banka makas aralıklarını takip eden tasarruf sahiplerinin odağında. Serbest piyasada tabelaların hangi seviyeden açıldığını, giren son dakika verileri doğrultusunda sizler için derledik. İşte güncel altın piyasası raporu...

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Geçtiğimiz haftalarda tarihi zirvelerini zorlayan değerli metaller, küresel merkez bankalarının faiz politikalarına dair netleşen beklentiler ve kâr satışlarının gelmesiyle bir miktar geriledi. Uzmanlar, Mayıs ayının ilk günlerine kıyasla gram altının ortalama 153 TL civarında bir değer kaybı yaşadığını ancak yılbaşı başlangıç fiyatlarına oranla yatırımcısına hala %9'un üzerinde kazanç sağlamaya devam ettiğini belirtiyor.

20 MAYIS ÇARŞAMBA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,59 (Alış) - 45,60 (Satış)

◼EURO: 52,92 (Alış) - 52,92 (Satış)

◼STERLİN: 61,13 (Alış) - 61,14 (Satış)

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (20 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.584,50 TL 6.585,25 TL Çeyrek Altın 10.713,00 TL 10.777,00 TL Yarım Altın 21.425,00 TL 21.548,00 TL Tam Altın 42.103,48 TL 42.941,61 TL Ata Altın 43.419,22 TL 44.522,29 TL 22 Ayar Bilezik 5.977,40 TL 6.026,38 TL Gümüş 110,87 TL 110,96 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 20 Mayıs Çarşamba günü saat 14.10 itibarıyla alınmıştır.