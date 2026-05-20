Bir şehrin rüyası: Çorum FK Süper Lig’e yürüyor

3. Lig'de geçen 7 yıl…

Kazanılan puanlar, atılan goller.

2. Lig şampiyonluğu…

1. Lig'de play-off hüznü, orta sıralarda geçen bir sezon…

Hepsi bir şehrin hayallerine giden yoldaki dikenlerdi.

Çorum, futbolcusuyla, yönetimiyle ve tabii ki taraftarıyla kurduğu hayallerin son dönemecine girdi.

Artık Süper Lig yolunda son 90 dakika, play-off finali.

2. lig süresince Çorum FK'da büyük destek veren ve maddi manevi takımın bütün yükünü adeta omuzlayan Balkar İnşaat sahibi ve ARCA Savunma'nın ortağı Savaş Balçık'ın 2025'in Ağustos ayında Çorum FK'nın hisselerinin tamamını satın almasıyla birlikte, Çorum FK'nın 1. Lig yolculuğu da ivmelendi.

Maddi açıdan rahatlayan, taraftar ile bütün takımın gönül birlikteliği sağlanan, Süper Lig yolundaki koşusu hız kazanan ARCA Çorum FK artık son dönemeçte.

Savaş Balçık ilk olarak kulüp başkanlığını, kardeşim dediği, Balkar İnşaat Genel Müdürü Baran Korkmazoğlu'na teslim etti.

Baran Korkmazoğlu yönetimindeki kulübün kadrosu Süper Lig apoletli isimlerle kadro donatılırken, teknik direktörlüğe ise genç ve tecrübeli hoca Uğur Uçar getirildi.

Yönetimi, teknik yönetimi, futbolcuları ve aileleriyle adeta bütünleşen takım zirveye pençe üstüne pençe attı. Takımın bir an bile yalnız bırakılmadığını göstermek adına, kulübün sahibi Savaş Balçık'ın yapımcı oğlu Kemalhan Balçık sezon boyunca işlerini bırakıp, İstanbul'dan Çorum'a taşındı. Bu birliktelik sayesinde başarı kaçınılmaz oldu.

Yalnızca 3 sezon önce 56 yıllık 1. Lig hasreti dinen Çorum FK, 1. Lig play-off ilk turunda Keçiörengücü'nü sahasında ağırladı.

Savunma Sanayii Fuarı SAHA 2026'daki programını yarıda bırakan ARCA Savunma'nın ortağı Savaş Balçık'ın takımını yalnız bırakmamak için stada koştuğu maçta, Çorum FK rakibini 1-0 mağlup etti ve play-off yarı finaline yükseldi.

Bodrum FK ile oynanan yarı finalde gelen 1-0 lık mağlubiyetin rövanşı ise kendi evinde büyük bir seyirci desteğiyle sergilenen muhteşem oyunla 2-0 alındı.

Mağlubiyetin rövanşında gelen zafer 19 plakayı hayallerine bir adım daha yaklaştırdı.

Savaş Balçık, rövanş zaferini tribünden sahaya inerek, oğlu Kemalhan Balçık, başkan Baran Korkmazoğlu, teknik yönetim ve oyuncularla birlikte kutladı.

SON MÜCADELEDE RAKİP ESENLER EROKSPOR

Çift başlı kartalın sıradaki rakibi ise Esenler Erokspor.

Esenler Erokspor ile Çorum FK, bu sezon ligde iki kez karşılaştı.

İlkinde Esenler Erokspor, ikincisinde Çorum FK kazandı.

Şimdi gözler son 90 dakikada.

SAVAŞ BALÇIK'TAN NET MESAJ

Bodrum FK rövanş maçı sonrası mikrofon uzatılan Çorum FK sahibi Savaş Balçık, "bu final bütün Çorum'un, bu başarı bütün Çorum'un, bizler sadece aracıyız, bu kulüpte Çorum'un zaten" diyerek şampiyonluk yolundaki en büyük mimarın Çorum halkı olduğunu vurguladı.

Çorum halkının büyük ilgi göstermesi beklenen Konya'daki final maçında sonucun ne olacağı sorulan Balçık, "söylemeye gerek var mı?" şeklinde cevap vererek takımından emin olduğunu vurguladı.