Bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2026 | Kurban Bayramı emekli ikramiye ödeme tarihi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, emekli vatandaşların en önemli gündem maddelerinden biri olan ikramiye ödeme takvimi resmiyet kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin yatacağı tarihi müjdeledi. Yaklaşık 17 milyon emekliyi kapsayan bu süreçte, ödemeler Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 4 bin TL olarak belirlendi. Ödemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı gözetilmeksizin belirlenen sıraya göre kademeli olarak gerçekleştirilecek. Emeklilerin bayram hazırlıklarını yapabilmeleri amacıyla öne çekilen takvimle birlikte, Mayıs ayının son haftasına girmeden tüm hak sahiplerinin ikramiyelerine kavuşması planlanıyor. İşte detaylar!

SSK 4A EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK (4A) kapsamında emekli olan vatandaşlar için ikramiye ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre kademeli olarak gerçekleştirilecek. Bakanlık tarafından açıklanan programa göre, ödemelerin 17-22 Mayıs tarihleri arasında tamamlanması planlanıyor. Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ilk günlerde ödemelerini alırken, son rakamı 3, 1, 8, 6, 4, 2 ve 0 olanlar takip eden günlerde ikramiyelerini banka hesaplarında görebilecekler.

Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. pic.twitter.com/n3wKYVPMJ9 — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 12, 2026

BAĞKUR 4B EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bağ-Kur (4B) statüsünde emekli aylığı alan vatandaşların Kurban Bayramı ikramiyeleri, SSK ödemelerinin hemen ardından hesaplara tanımlanacak. 2026 yılı takvimine göre Bağ-Kur emeklileri için belirlenen merkezi ödeme tarihi 21-22 Mayıs olarak duyuruldu. Bu kapsamda tarım emeklileri ve esnaf emeklileri dahil olmak üzere tüm Bağ-Kur'lular, bayram öncesindeki bu tarihte 4 bin TL tutarındaki ikramiyelerini çekebilecekler. Emekli Sandığı (4C) mensuplarının ödemeleri ise 22 Mayıs tarihinde gerçekleştirilerek tüm süreç bayramdan önceki hafta tamamlanmış olacak.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

2024 yılında yapılan artışla 3 bin TL'ye çıkarılan ve ardından 2026 yılı güncellemeleriyle birlikte yeni seviyesine ulaşan bayram ikramiyesi tutarı, bu yıl için 4 bin TL olarak uygulanacak. Emekli bayram ikramiyesinden sadece yaşlılık aylığı alanlar değil; dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik ödeneği alanlar, şampiyon sporcular, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da hisseleri oranında faydalanacak. Dul ve yetimler, vefat eden sigortalının hisse oranına göre (yüzde 75, 50 veya 25) bu tutarın ilgili kısmını alacaklar.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE İKRAMİYE NASIL SORGULANIR?

Emekliler, bayram ikramiyelerinin hesaplarına yatıp yatmadığını fiziksel olarak bankaya gitmeden dijital kanallar üzerinden kolayca takip edebilecekler. e-Devlet kapısı üzerinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetleri altındaki "Emekli Günlük Ödeme Sorgulama" ekranı, ikramiye takibi için en güvenilir yöntem olarak öne çıkıyor. Ayrıca emekli maaşının alındığı bankanın mobil uygulaması üzerinden hesap hareketlerini kontrol ederek veya SMS bankacılığı bildirimlerini takip ederek ikramiyenin tahsis numarasındaki sıraya göre yatırılıp yatırılmadığı anlık olarak öğrenilebiliyor.