AEDAŞ 20 Mayıs elektrik kesintisi | Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?
Antalya genelinde şebeke yenileme, bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle hafta ortasında geniş kapsamlı enerji kesintileri yaşanıyor. Evinde veya iş yerinde sarsıntı, kesinti yaşayan vatandaşlar arama motorlarında "20 Mayıs 2026 Çarşamba Antalya elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri, elektrikler ne zaman gelecek?" sorularına yanıt arıyor. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından paylaşılan planlı arıza listesine göre Aksu, Alanya, Manavgat ve Muratpaşa başta olmak üzere 10 ilçede elektriklerin geleceği saatler netleşti. İşte 20 Mayıs Antalya anlık elektrik kesintisi listesi ve saatleri...
Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 14:46
ANTALYA,ALANYA,614183 GÜLLER PINARI,MERKEZ GÜLLER PINARI BULUT,MERKEZ ŞEKERHANE Mah. YAYLA YOLU Cd,MERKEZ ŞEKERHANE Mah. ÇON Sk.,MERKEZ ŞEKERHANE TEVFİKİYE,MERKEZ ŞEKERHANE ŞEVKET TOKUŞ bölgelerinde 20/05/2026 01:00:00 - 20/05/2026 03:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ANTALYA,ALANYA,MERKEZ GÜLLER PINARI KALAN,MERKEZ GÜLLER PINARI KERİM KAPTANLAR,MERKEZ GÜLLER PINARI Mah. BULUT Sk.,MERKEZ GÜLLER PINARI Mah. NAVALIOĞLU Sk.,MERKEZ TOPHANE,MERKEZ TOPHANE Mah.,MERKEZ ÇARŞI HAMDULLAH EMİN PAŞA,MERKEZ ÇARŞI Mah. RIHTIM Cd,MERKEZ ÇARŞI Mah. İSKELE Cd,MERKEZ ÇARŞI İSKELE,MERKEZ ŞEKERHANE ALİ İMAM,MERKEZ ŞEKERHANE Mah. GÜCÜOĞLU Sk.,MERKEZ ŞEKERHANE Mah. REKTÖR SİPAHİOĞLU Sk.,MERKEZ ŞEKERHANE YAYLA YOLU bölgelerinde 20/05/2026 03:00:00 - 20/05/2026 05:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ANTALYA,AKSU,ALTINTAŞ,ALTINTAŞ Mah.,MERKEZ ALTINTAS,MERKEZ ALTINTAŞ,MERKEZ ALTINTAŞ Mah.,MERKEZ GÜZELOBA Mah. .,MERKEZ GÜZELOBA Mah. 2384 Sk.,MERKEZ KARAÇALLI Mah. 29051,MERKEZ KEMERAGZI 1006 SK.,MERKEZ KEMERAGZI 1011 SK.,MERKEZ KEMERAĞZI 1013,MERKEZ KEMERAĞZI LARA TURIZM YOLU,MERKEZ KEMERAĞZI Mah. .,MERKEZ KEMERAĞZI Mah. 1011 Sk.,MERKEZ MANDIRLAR 508 SK.;ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ KEMERAĞZI Mah.;ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ 2168 SK.,MERKEZ DEMİRCİKARA 1428,MERKEZ DEMİRCİKARA Mah. DEMİRCİKARA Mah.,MERKEZ DOĞUYAKA Mah. 1219 Sk.,MERKEZ ERMENEK,MERKEZ FENER,MERKEZ GÜZELOBA,MERKEZ GÜZELOBA Mah.,MERKEZ GÜZELOLUK 1833,MERKEZ GÜZELOLUK 1879,MERKEZ GÜZELOLUK Mah. 1833 Sk.,MERKEZ GÜZELOLUK Mah. YALI Cd,MERKEZ KIRCAMİ AVNİ TOLUNAY,MERKEZ KIRCAMİ Mah. AVNİ TOLUNAY Cd,MERKEZ KIRCAMİ PERGE,MERKEZ YENİGÖL Mah. AKÇAY SK,MERKEZ YEŞİLBAHÇE 1456,MERKEZ YEŞİLBAHÇE Mah. 1457 Sk.,MERKEZ YEŞİLBAHÇE Mah. 1479 Sk.,MERKEZ YEŞİLBAHÇE ÇINARLI,MERKEZ ZÜMRÜTOVA 1902,MERKEZ ZÜMRÜTOVA Mah. 1902 Sk.,MERKEZ ZÜMRÜTOVA Mah. 1905 Sk.,MERKEZ ZÜMRÜTOVA SİNANOĞLU,MERKEZ ÇAĞLAYAN,MERKEZ ŞİRİNYALI 1507,MERKEZ ŞİRİNYALI Mah. 1511 Sk.,MERKEZ ŞİRİNYALI Mah. İSMET GÖKŞEN Cd,MERKEZ ŞİRİNYALI İSMET GÖKŞEN bölgelerinde 20/05/2026 01:30:00 - 20/05/2026 03:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ANTALYA,MANAVGAT,EVRENSEKİ Mah EVRENSEKİ Mah,MERKEZ EVRENSEKİ 36,MERKEZ EVRENSEKİ KÖMÜRCÜLER,MERKEZ EVRENSEKİ Mah. 1 Sk.,MERKEZ EVRENSEKİ Mah. KÖMÜRCÜLER K.Ev.,MERKEZ ILICA 39,MERKEZ ILICA KUMKÖY,MERKEZ ILICA Mah. 38 Sk.,MERKEZ ILICA Mah. SAHİL Cd,MERKEZ ÇOLAKLI ANAFARTALAR,MERKEZ ÇOLAKLI KAMELYA,MERKEZ ÇOLAKLI Mah. BARBAROS HAYRETTİN PAŞA (ÜÇTEPELER) Cd,MERKEZ ÇOLAKLI Mah. KAMELYA Cd bölgelerinde 20/05/2026 09:00:00 - 20/05/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ EVRENSEKİ 29,MERKEZ EVRENSEKİ Mah. 27 Sk.,MERKEZ EVRENSEKİ Mah. 35 Sk.,MERKEZ EVRENSEKİ SAHİL,MERKEZ GÜNDOĞDU ATATÜRK,MERKEZ GÜNDOĞDU CAN,MERKEZ GÜNDOĞDU Mah. 54 Sk.,MERKEZ GÜNDOĞDU Mah. ERKAN MUMCU Blv,MERKEZ ILICA 282,MERKEZ ILICA 314,MERKEZ ILICA Mah. 275 Sk. no:2,MERKEZ ILICA Mah. CUMHURİYET Blv,MERKEZ ILICA Mah. KUMKÖY Blv,MERKEZ ÇOLAKLI Mah. 1084 Sk.,MERKEZ ÇOLAKLI Mah. DENİZ Cd,MERKEZ ÇOLAKLI TURİZM,MERKEZ ÇOLAKLI YAVUZ SULTAN SELİM bölgelerinde 20/05/2026 09:00:00 - 20/05/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
