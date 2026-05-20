19 Mayıs 2026 Salı dün akşam Survivor'da kim elendi, kim gitti?

Survivor'da değişen eleme sistemiyle birlikte heyecan katlanarak artmaya devam ediyor. 19 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen son bölümde, eleme potasında yer alan iddialı yarışmacılar adada kalabilmek için tüm güçlerini parkura yansıttı. Lina mı yoksa Deniz mi elendi sorusunun yanıt bulduğu gecede, adadan elenen yarışmacının ardından takımlardaki dengeler de altüst oldu. Survivor'a veda eden yarışmacıyı ve gecenin kazananını içeren güncel puan tablosu haberimizde.

19 MAYIS 2026 SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün akşam ekrana gelen Survivor 2026 son bölümünde, eleme heyecanı öncesinde takımlar güç depolamak ve büyük avantajı elde etmek için zorlu ödül oyununda karşı karşıya geldi. Hem fiziksel gücün hem de stratejinin ön planda olduğu parkurda muazzam bir direnç gösteren Mavi Takım, ödül oyununu kazanan taraf oldu.

SURVIVOR'DA DÜN AKŞAM KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (19 MAYIS SALI)

Ödül oyununun ardından gözler adanın kaderini belirleyecek olan eleme düellolarına ve konsey ekranına çevrildi. Bu hafta Survivor 2026 eleme potasında Nefise, Deniz ve Lina yer alıyordu.

Yarışmacıların parkurdaki kıyasıya mücadelesinin ardından, Survivor'ın yeni sistemine göre eleme etabının son adımı seyirci oylamasına kaldı. Kader konseyinde gerçekleştirilen seyirci oylamasında rakiplerine göre en az oyu alarak Survivor 2026'ya dün akşam veda eden isim Lina Hourieh oldu.

Potadan Kurtulanlar: Nefise Karatay ve Deniz Çatalbaş

KIRMIZI TAKIMDA BÜYÜK KAN KAYBI

Lina'nın elenerek adaya veda etmesinin ardından Kırmızı Takım cephesinde büyük bir moral bozukluğu yaşanıyor. Bu vedayla birlikte Kırmızı Takım kadrosunda sadece 4 yarışmacı (Mert Nobre, Nagihan Karadere, Ramazan Sarı, Sude Demir ve sembol oyununu kazanan Beyza Gemici) kaldı ve Mavi Takım karşısındaki sayısal denge azaldı.