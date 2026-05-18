Survivor eleme potasına kim gitti? (18 Mayıs Survivor son bölüm)

TV8 ekranlarının uzun soluklu ve nefes kesen yarışma programı Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı geride kaldı. Ekran başındaki izleyiciler, "18 Mayıs Pazartesi Survivor son bölümde eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?" sorusunun yanıtını arıyor. Mavi takımın üst üste kazandığı zaferlerin ardından Kırmızı takımda tüm dengeler altüst oldu. İşte dün gece ada konseyinde ismi çıkan o yarışmacılar ve haftanın güncel eleme potası...

SURVIVOR SON BÖLÜMDE ELEME ADAYI KİM OLDU? (17-18 MAYIS 2026)

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu dün akşam (17 Mayıs Pazar) ekranlara geldi. Kadınlar haftasının ilan edildiği Survivor adasında, dokunulmazlığı kaybetmek istemeyen iki takım da parkurda varını yoğunu ortaya koydu.

Nefes kesen mücadelelerin ardından finale kalan oyunda Mavi takımdan Ramazan, Kırmızı takımdan Sercan Yıldırım'ı devirerek oyunu 12-8 skorla Mavi takıma (Gönüllüler) kazandırdı. Haftanın ilk dokunulmazlığını da kazanan Mavi takım böylece konsey öncesi kendisini tamamen güvenceye aldı.

SURVIVOR ELEME POTASINA DÜN AKŞAM KİM GİTTİ?

Kırmızı takımın (Ünlüler) üst üste gelen dokunulmazlık kayıpları sonrasında ada konseyinde tarihi bir an yaşandı. Bu hafta kadınlar potası olması ve Kırmızı takımın tüm kadın yarışmacılarının otomatik olarak sınırda kalması nedeniyle, dün gece ada konseyinde geleneksel bir eleme oylaması yapılmadı. Yaşanılan bu üst üste yenilgiler sonucunda Kırmızı takımın tüm kadın yarışmacıları doğrudan potaya dahil oldu.

İşte Survivor 2026'da haftanın netleşen eleme adayları:

Nefise (Kırmızı Takım / Ünlüler)

Deniz (Kırmızı Takım / Ünlüler)

Lina (Kırmızı Takım / Ünlüler)

SURVIVOR'DA SON ELENEN İSİM KİM OLMUŞTU?

Adadaki son eleme konseyinde yarışmacıların performans eşleşmeleri ve sms durumları sonucunda adaya veda eden son isim Barış olmuştu. Barış'ın vedasının ardından adada eksilen Kırmızı takım, bu haftaki dokunulmazlık oyunlarında henüz galibiyet yüzü göremedi.