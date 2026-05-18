Ziraat Türkiye Kupası
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kim oldu?

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kim oldu?

Ekranların fenomen yarışması Survivor'da heyecan dozajı artıyor. Mert Nobre ve Nefise Karatay'ın kaptanlığında çıkılan haftanın ilk büyük sınavında dokunulmazlık Mavi takımın oldu. Konseyde ise adeta buz kesti. 17 Mayıs Survivor eleme potasına kim gitti, dün akşam kimin adı yazıldı? İşte ada konseyinde yaşananlar ve haftanın ilk elenme adayı gelişmeleri.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 10:54 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2026 07:21
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kim oldu?

TV8 ekranlarının uzun soluklu ve heyecan dolu yarışma programı Survivor 2026'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Yarışmacıların kaptanlık ve ada konseyi gerilimini bir arada yaşadığı son bölümde, izleyicileri ekran başına kilitleyen önemli gelişmeler yaşandı. İşte 17 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan son bölümde yaşananlar ve eleme potasına dair tüm detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda parkurda kıyasıya bir rekabet yaşandı. Güç, hız ve dengenin ön planda olduğu oyunda rakibine karşı daha üstün bir performans sergileyen Mavi Takım, dokunulmazlık sembolünü ve ödülü kazanan taraf oldu. Kırmızı Takım ise mağlubiyetin ardından kendisini ada konseyinde buldu.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da Lina, Nefise ve Deniz eleme adayları oldu.

HAFTANIN KAPTANLARI KİMLER OLDU?

Yeni haftanın takım kaptanları Mert Nobre ve Nefise Karatay oldu.

SURVIVOR 2026 TAKIM KADROLARI

KIRMIZI TAKIM KADROSU

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre (Erkekler Takım Kaptanı)

Lina Hourieh

Murat Arkın

MAVİ TAKIM KADROSU

Ramazan Sarı

Beyza Gemici

Nagihan Karadere

Sude Demir

Can Berkay Ertemiz

Nefise Karatay (Kadınlar Takım Kaptanı)

