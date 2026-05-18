Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 18 Mayıs 2026 Kazandıran numaralar

Kazanılması halinde sahibini Türkiye'nin en zengin insanları arasına sokacak olan Çılgın Sayısal Loto'da yeni haftanın ilk çekiliş heyecanı yaşandı. 1 milyar liralık barajı aşarak tarihi bir rekor kıran dev ikramiye tutarı, talihli adaylarını heyecanlandırıyor. Peki, 18 Mayıs Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Şanslı numaraların küreden düşeceği canlı yayın saati, amorti ve joker ayrıntıları haberimizde...

İŞTE 18 MAYIS 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI:

22-35-71-75-85-89 Joker:30 SüperStar: 40

BÜYÜK İKRAMİYE TARİHİ REKORA KOŞUYOR

16 Mayıs Cumartesi günü yapılan son çekilişte 6 şanslı numarayı tek bir kolonda doğru tahmin edebilen çıkmamıştı. Tam 1.013.771.785,73 TL (1 milyar 13 milyon TL) tutarındaki devasa ikramiye doğrudan bu akşama devretti. Bu akşam 6 bilen bir kişi çıkması durumunda, şans oyunu tarihinin en büyük ödüllerinden birinin sahibi olacak.

SON ÇEKİLİŞTE (16 MAYIS CUMARTESİ) NE OLMUŞTU?

Bu akşamki çekiliş öncesinde uğurlu rakamlarını seçmek isteyenler için geçtiğimiz cumartesi gecesi küreden düşen kazandıran numaralar şu şekildeydi:

Kazanan Numaralar: 2 - 8 - 55 - 73 - 79 - 88

Joker: 47

Süperstar: 61

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Saat 21:30'da başlayacak çekilişin ardından biletinize ikramiye isabet edip etmediğini, Milli Piyango Online resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden pratik bir şekilde öğrenebilirsiniz.