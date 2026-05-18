Canlı altın fiyatları | 18 Mayıs gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI | "Bugün altın fiyatları düşüyor mu, yükseliyor mu?" sorusu piyasaların açılmasıyla birlikte yanıtını buldu. Hafta başı açılışıyla birlikte Kapalıçarşı'daki fiziki altın talebinde standart bir seyir gözleniyor. Yatırımcılar özellikle has altın ve gram altın fiyatlarındaki anlık değişimleri izliyor. Analistler, ABD merkezli makroekonomik verilerin ve jeopolitik risklerin önümüzdeki günlerde altın fiyatlarındaki oynaklığı artırabileceğini belirterek yatırımcıların temkinli olmasını tavsiye ediyor.
GRAM ALTIN ALIŞ: 6.644,06 TL
GRAM ALTIN SATIŞ: 6.644,89 TL
18 MAYIS PAZARTESİ CANLI DÖVİZ KURU
◼ABD Doları: 45,57 (Alış) - 45,58 (Satış)
◼EURO: 52,97 (Alış) - 52,98 (Satış)
◼STERLİN: 60,68 (Alış) - 60,69 (Satış)
KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (18 MAYIS 2026)
|ALIŞ
|SATIŞ
|Gram Altın
|6.653,34 TL
|6.654,26 TL
|Çeyrek Altın
|10.869,00 TL
|10.938,00 TL
|Yarım Altın
|21.738,00 TL
|21.870,00 TL
|Tam Altın
|42.670,31 TL
|43.519,32 TL
|Ata Altın
|44.003,76 TL
|45.121,26 TL
|22 Ayar Bilezik
|6.080,48 TL
|6.114,23 TL
|Gümüş
|110,04 TL
|110,15 TL
NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 18 Mayıs Pazartesi günü saat 06.55 itibarıyla alınmıştır.