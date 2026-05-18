CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 2026 Dünya Kupası şarkısı dinle! Anlamı ve sözleri

2026 Dünya Kupası şarkısı dinle! Anlamı ve sözleri

Futbol dünyasının kalbi 2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika'da atacak! Turnuva öncesi en çok merak edilen "2026 Dünya Kupası şarkısını kim söyleyecek?" sorusu yanıtını buldu. "Waka Waka" ile tarihe geçen Shakira, Nijeryalı süperstar Burna Boy ile bir araya gelerek "Dai Dai" isimli resmi marşı duyurdu. Maracanã Stadyumu'nda çekilen teaser ile tanıtılan şarkı, sosyal medyayı kasıp kavurdu. Peki, Dai Dai şarkısı ne zaman yayınlanacak? İşte 2026 Dünya Kupası resmi şarkısı hakkında tüm bilgiler…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 21:37 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2026 09:02
2026 Dünya Kupası şarkısı dinle! Anlamı ve sözleri

Dünya Kupası denince akla gelen ilk isim olan Shakira, 12 yıllık bir aradan sonra turnuvanın ana sesi olmaya hazırlanıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, resmi marşın "Dai Dai" olduğu açıklandı. Nijeryalı sanatçı Burna Boy ile güçlerini birleştiren Shakira, futbolun evrensel dilini bu kez Afro-Latin ritimleriyle dünyaya duyuracak. 14 Mayıs'ta tüm dijital platformlarda yerini alacak olan şarkının tanıtım klibi Rio de Janeiro'daki ikonik Maracanã Stadyumu'nda çekildi. İşte "Dai Dai" şarkısının anlamı, nakarat sözleri ve turnuvaya dair son dakika gelişmeleri...

2026 DÜNYA KUPASI ŞARKISI NE OLDU?

FIFA ve sanatçılar tarafından 7 Mayıs 2026 tarihinde yapılan resmi duyuruya göre; 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı "Dai Dai" oldu. Şarkıyı Shakira & Burna Boy seslendiriyor.

ŞARKI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dünya Kupası şarkısı 14 Mayıs günü yayınlandı.

Shakira sosyal medya hesabı X (eski adıyla Twitter) üzerinden ''Maracaná Stadyumu'ndan, işte @FIFAWorldCup Resmi Şarkısı 2026 olan "Dai Dai." 14 Mayıs'ta geliyor. Hazırız!'' duyurdu.

DÜNYA KUPASI ŞARKISI NE ANLATIYOR?

"We Are Ready" (Hazırız) sloganıyla tanıtılan şarkı, Afro-beat ritimleri ile Latin ezgilerini birleştiriyor. Shakira, tanıtım videosunda 2006, 2010 ve 2014 Dünya Kupası projelerine atıfta bulunarak "Geri döndüm ve hazırız" mesajı verdi.

TURNUVANIN MÜZİKAL DÜNYASI

FIFA'nın bu yılki stratejisi tek bir şarkıyla sınırlı kalmayacak. "Dai Dai" ana marş olurken, soundtrack listesinde Jelly Roll & Carin Leon imzalı "Lighter" gibi farklı türlerden şarkılar da yer alacak. Ancak Shakira'nın projesi, turnuvanın global yüzü ve ana marşı olarak kabul ediliyor.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'a 35 milyon Euro'luk 10 numara!
"Angarya gibiydi"
DİĞER
Süper Lig şampiyonu açıklandı! Puan kayıpları sonrası inanılmaz oran...
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı! 244 sayfalık ifadesi ortaya çıktı: 35 milyon liralık para trafiğine 'tanımıyorum bilmiyorum' savunması
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Suda ateş yaktı!"
Aslan'dan Arda Turan'ın prensine kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"F.Bahçe formasını artık rüyasında görecek" "F.Bahçe formasını artık rüyasında görecek" 08:40
"Angarya gibiydi" "Angarya gibiydi" 08:37
Zeki Murat Göle: Yeni bir sayfa... Zeki Murat Göle: Yeni bir sayfa... 00:39
Buruk: Yeni kural bizi de zorlayacak! Buruk: Yeni kural bizi de zorlayacak! 00:39
Fatih Tekke: Transfer konusunda... Fatih Tekke: Transfer konusunda... 00:39
Süper Lig'de sezon sona erdi! İşte puan durumu Süper Lig'de sezon sona erdi! İşte puan durumu 00:39
Daha Eski
Paşa kümede kalmayı başardı! Paşa kümede kalmayı başardı! 00:39
Eyüpspor lige tutundu! Eyüpspor lige tutundu! 00:39
G.Birliği kümede kaldı! G.Birliği kümede kaldı! 00:39
Antalyaspor küme düştü! Antalyaspor küme düştü! 00:39
G.Saray'da çifte sakatlık! G.Saray'da çifte sakatlık! 00:39
G.Saray'a 35 milyon Euro'luk 10 numara! G.Saray'a 35 milyon Euro'luk 10 numara! 00:39