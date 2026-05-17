Süper Loto sonuçları 17 Mayıs 2026 | Kazanan numaralar belli oldu

Tam 812,9 Milyon TL! Süper Loto'da hayalleri süsleyen devasa ikramiye sahibini buldu. Haftanın son çekilişi olan 17 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları, bu akşam noter huzurunda yapılan canlı yayının ardından millipiyangoonline.com ekranından duyuruldu. İşte bu akşamın kazandıran numaraları ve amorti bilgileri...

17 MAYIS 2026 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ AÇIKLANDI MI?

4-9-11-19-24-26

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER?

Milli Piyango Online tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişleri haftanın Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılmaktadır.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.