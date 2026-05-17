Canlı altın fiyatları | 17 Mayıs gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın piyasaları, küresel gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte hareketli bir haftayı geride bıraktı. Yatırımcıların ve birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların gözü kulağı anlık değişimlere çevrilirken, haftanın son gününde rakamlar netleşti. Hafta sonu olması sebebiyle serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatları Cuma günkü kapanış seviyeleri üzerinden işlem görmeyi sürdürüyor. İşte 17 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla güncel gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.644,06 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.644,89 TL

17 MAYIS PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,43 (Alış) - 45,59 (Satış)

◼EURO: 52,71 (Alış) - 53,27 (Satış)

◼STERLİN: 60,36 (Alış) - 61,05 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 551 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 551 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3 düşüşle 6 milyon 654 bin 600 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,3559 lira, satışta 45,5377 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,3165 lira, satışta 45,4981 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1628, sterlin/dolar paritesi 1,3336 ve dolar/yen paritesi 158,652 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,8 artışla 105,8 dolardan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (17 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.644,06 TL 6.644,89 TL Çeyrek Altın 10935.0000 TL 11045.0000 TL Yarım Altın 21871.0000 TL 22084.0000 TL Tam Altın 42.641,04 TL 43.479,94 TL Ata Altın 43.973,58 TL 45.080,43 TL 22 Ayar Bilezik 6.038,95 TL 6.133,11 TL Gümüş 111,10 TL 111,19 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 17 Mayıs Pazar günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.